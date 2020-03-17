Obi Mikel kimdir? Travzonspor'dan yapılan açıklama sonrası Obi Mikel hakkında internette arama yapılmaya başladı. Peki Obi Mikel kimdir? Sözleşmesi feshedildi mi? Ayrıntılar haberimizde.

OBİ MİKEL KİMDİR?

Obi Mikel, 22 Nisan 1987 tarihinde dünyaya geldi. Futbola Pepsi Football Academy ve Plateau United gençlik takımlarında başlayan Obi Mikel, profesyonel kariyerine Norveç takımı olan FK Lyn'de başlamıştır.

Chelsea'ye 20 milyon euro bedelle 2006 yılında transfer olan Obi Mikel, 10 yıl forma giymesinin ardından Çinli TJ Teda takımına transfer olmuştur. 2018/19 ara transfer döneminde Middlesbrough takımına bedelsiz olarak katılan oyuncu, 1 Temmuz itibariyle Trabzonspor takımına katılmıştır.

Orta saha ve ön libero mevkisinde forma giyen Obi Mikel, 1,88 boyuna sahiptir.

Trabzonspor, Mikel'in sözleşmesinin feshedildiğini borsaya bildirdi.

OBİ MİKEL'İN SÖZLEŞMESİ FESH Mİ EDİLDİ?

Trabzonspor, bu sezon başı ekibe transfer olan Obi Mikel'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini borsaya bildirdi.

Trabzonspor Kulübü'nden KAP'a yapılan bildiride şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz ile John Obi Mikel arasındaki 30.06.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Karşılıklı fesih anlaşması ile futbolcu, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."