Obid Juraboev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Obid Juraboev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Obid Juraboev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Obid Juraboev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Obid Juraboev 17 Şubat 1986 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Обид Жўрабоев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Obid Juraboev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Obid Juraboev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Buxoro futbol takımında oynamaktadır. FC Buxoro takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Obid Juraboev'nin FC Buxoro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Obid Juraboev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Obid Juraboev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Obid Juraboev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Obid Juraboev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında L. Tashkent U21

1 Ocak 2011 yılında Qizilqum

1 Ocak 2012 yılında Shurtan Guzar

1 Temmuz 2013 yılında AGMK Olmaliq

1 Ocak 2015 yılında Bunyodkor

1 Temmuz 2015 yılında AGMK Olmaliq

1 Ocak 2016 yılında Navbahor

1 Temmuz 2016 yılında FK Andijon

1 Ocak 2017 yılında Shurtan Guzar

1 Ocak 2018 yılında Navbahor

17 Ağustos 2020 yılında Dinamo

1 Ocak 2022 yılında FC Buxoro

Obid Juraboev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Obid Juraboev şuan FC Buxoro takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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