Obrad Simic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Obrad Simic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Obrad Simic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Obrad Simic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Obrad Simic 12 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Obrad Simić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Obrad Simic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Alfa Modriča futbol takımında oynamaktadır. FK Alfa Modriča takımına - tarihinde katılmıştır. Obrad Simic'nin FK Alfa Modriča ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Obrad Simic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Obrad Simic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Obrad Simic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Obrad Simic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Obrad Simic şuan FK Alfa Modriča takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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