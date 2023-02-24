Obrad Starcevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Obrad Starcevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Obrad Starcevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Obrad Starcevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Obrad Starcevic 15 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Obrad Starčević şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Obrad Starcevic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Obrad Starcevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloga Meridian futbol takımında oynamaktadır. FK Sloga Meridian takımına - tarihinde katılmıştır. Obrad Starcevic'nin FK Sloga Meridian ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Obrad Starcevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Obrad Starcevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Obrad Starcevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Obrad Starcevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Obrad Starcevic şuan FK Sloga Meridian takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.