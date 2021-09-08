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  3. Obradovic Fenerbahçe Beko’nun rakibi olacak!

Obradovic Fenerbahçe Beko’nun rakibi olacak!

Fenerbahçe Beko’nun efsanevi baş antrenörü Zeljko Obradovic, hazırlık turnuvası kapsamında takımıyla birlikte Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’na konuk olacak.

Obradovic Fenerbahçe Beko’nun rakibi olacak!

İstanball Cup sezon öncesi turnuvası Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilecek. Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliği yapacağı turnuvada; Partizan, Monaco ve UNICS Kazan gibi takımlar yer alıyor. Turnuvanın tüm maçları Tivibu Spor ekranlarından yayınlanacak.

Turnuva 11 Eylül Cumartesi başlayacak. Turnuvanın ilk gününde; Partizan ile bu sezon Euroleague'de mücadele edecek Monaco saat 17.00'de karşılaşacak. Bu maç ile Fenerbahçe Beko ile tarihi başarılar yaşayan Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic, ayrıldıktan sonra ilk kez Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda parkeye çıkmış olacak. Aynı gün içerisinde saat 20.00’de Fenerbahçe Beko, Rus rakibi UNICS Kazan ile karşılaşacak.

Şampiyonu belirleyen maç 12 Eylül Pazar günü oynanacak

12 Eylül Pazar günü önce saat 17.00’de üçüncülük maçı oynanılacak. Turnuvanın şampiyonu ise 20..00’deki final mücadelesi ile belirlenecek. 

Obradovic Fenerbahçe Beko’nun rakibi olacak!

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