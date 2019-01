Obradovic: "Özel bir takıma karşı özel bir galibiyet aldık"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Olympiacos galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Özel bir takıma karşı özel bir galibiyet aldık" dedi.

THY Euroleague'in 20. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Olympiacos'u 90-75 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başantrenör Zeljko Obradovic, "Maçın öncesinde de söylediğim gibi Olympiacos'a karşı oynamak her zaman özeldir. Onlara karşı gerekli olan her şeye hazırlanmak gerekiyor. Onların maçında savunma çok önemli, savunma değişiklikleri ve tam saha pres önemlidir. Onlara karşı her zaman ekstra konsantrasyonla oynamanız gerekiyor ve bugün takım olarak bunu gösterdiler. Maçın ilk saniyesinden son saniyesine kadar savaştılar. Bütün bunlardan dolayı da çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Takımdan dolayı çok gurur duyuyorum. Odaklanmıştık. Müsabakanın bu seviyesinde iniş çıkış yaşayabilirsiniz ama agresif savunmamız bize çok güzel şeyler getirdi. Onların savunmasını çok iyi okumamızda faydası oldu. Oyuncularımı bir güzel maç için daha tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da güzel bir gece için teşekkür ediyorum. Umarım gelecekte de aynen devam ederler" dedi.

"Vesely dizinde çok fazla acısı olmasına rağmen oynadı"

Özellikle Ali Muhammed ve Jan Vesely'nin Olympiacos karşısındaki performansını değerlendiren Başantrenörümüz Zeljko Obradovic, "İsimlerden çok fazla bahsetmeyi sevmem ama Ali Muhammed'den bahsetmek istiyorum. Bu akşam 10 asist yaptı, takım için oynadı ve takım işi en önemlisidir. Ben ona inanırım. Sahaya çıkan bütün oyuncular da katkıda bulundu. Bir oyuncudan daha bahsetmek istiyorum: Jan Vesely. Hem Gran Canaria maçında hem de bugün dizinde çok fazla acısı olmasına rağmen oynadı. Üstelik tek idmanla sahadaydı. Sadece takıma yardım etmek istedi. Ona da teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"İşimiz gerçekten çok kolay değil"

Zeljko Obradovic, Euroleague'de mücadele eden takımların son dönemde koçlarıyla yollarını ayırmaları konusundaysa, "David Blatt'ın düşüncesine katılıyorum. İş arkadaşlarıma çok üzülüyorum ama maalesef bizim elimizde değil. Güç takım sahiplerinde ve başkanlarında. Onlar ne karar verirse ona uymak zorunda kalıyoruz. Ama geçmişe bakarsak sabırlı olan kulüpler her zaman başarılı oluyorlar. İşimiz gerçekten çok kolay değil. Çok fazla maç var ve bazen bunları düzeltmek için yeterli zamanımız olmuyor ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Başantrenörümüz Zeljko Obradovic, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"20 maçta 18 galibiyet almamıza ilişkin ben bunları düşünmüyorum ve oyuncularımıza da bunları düşünmemelerini söylüyorum. Daha önümüzde 10 maç var. Bizim sezon başından itibaren ilk hedefimiz ilk 8'de yer almaktı. Şu an iyi durumdayız ve bu şekilde devam etmek istiyoruz. Biz maç maç ilerliyoruz ve oyunculara da her zaman bunu söylüyorum."

