Obradovic resmen Partizan'da

Sırbistan ligi takımlarından Partizan Zeljko Obradovic ile sözleşme imzaladı. Bu imzanın ardından açıklamalar yapan Obradovic "Eski takımıma döndüğüm için çok mutluyum. "Avrupa'da Partizan ile aynı seviyede olan tek kulüp Real Madrid'dir. Partizan'ı eski günlerinde döndürebilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bunun için söz veriyorum. EuroLeague döneceğiz ama bir seneliğine değil. Hep orada olacağız." açıklamalarında bulundu.

2013 yılında Fenerbahçe Beko ile anlaşma sağlayan ve başarılı performansı ile adından söz ettiren deneyimli antrenör sözleşmesini uzatmayarak taraftarları şoka uğratmıştı.

Fenerbahçe Beko ile 7 yılda 507 maça çıkan Zeljko Obradovic 11 de kupa kazandı. Avrupa basketbolunun en önemli başarılarından biri olan EuroLeague'i takımına kazandırmayı başardı.

FENERBAHÇE BEKO TARİHİNE ADINI YAZDIRDI

Fenerbahçe Beko Obradovic'i takımın başına getirmeden önce 14 kupası bulunuyordu. Deneyimli koç geldikten sonra kısa sürede 11 kupa kazanarak neredeyse takım tarihindeki başarıların yarısına imza atmış oldu.

Obradovic'in önderliğinde Basketbol Süper Ligi'nde 262, THY Avrupa Ligi'nde 217, Türkiye Kupası'nda 22, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise 6 olmak üzere toplam 507 karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 382 kez sahadan galibiyetle döndü.