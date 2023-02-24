Obren Cvijanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Obren Cvijanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Obren Cvijanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Obren Cvijanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Obren Cvijanovic 30 Ağustos 1994 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Obren Cvijanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Obren Cvijanovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K3 Sportmanagement GmbH yapmaktadır. Obren Cvijanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Borac Banja Luka futbol takımında oynamaktadır. FK Borac Banja Luka takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Obren Cvijanovic'nin FK Borac Banja Luka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Obren Cvijanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Obren Cvijanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Obren Cvijanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Obren Cvijanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2013 yılında FK Krupa

15 Şubat 2017 yılında Zvijezda G.

1 Temmuz 2018 yılında Velez Mostar

31 Ocak 2022 yılında B. Banja Luka

Obren Cvijanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Obren Cvijanovic şuan FK Borac Banja Luka takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Obren Cvijanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek takımında 19 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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