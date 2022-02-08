Obsesif ne demek, TDK'ya göre Obsesif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Obsesif ne demek? Obsesif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi obsesif kelimesi. Peki obsesif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre obsesif nedir, obsesif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OBSESİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Obsesif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Obsesif kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre obsesif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Takıntılı

