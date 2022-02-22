Obsesiflik ne demek, TDK'ya göre Obsesiflik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Obsesiflik ne demek? Obsesiflik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi obsesiflik kelimesi. Peki obsesiflik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre obsesiflik nedir, obsesiflik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OBSESİFLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Obsesiflik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre obsesiflik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Takıntılılık

