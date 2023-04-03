Obule Moses kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Obule Moses Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Obule Moses adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Obule Moses Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Obule Moses 21 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Obule Sunday Moses şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Obule Moses Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Obule Moses, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mafra futbol takımında oynamaktadır. CD Mafra takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Obule Moses'nin CD Mafra ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Obule Moses Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Obule Moses isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Obule Moses Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Obule Moses futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2022 yılında Midtjylland U19

23 Ağustos 2022 yılında Mafra

30 Haziran 2023 yılında Midtjylland U19

Obule Moses Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Obule Moses şuan CD Mafra takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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