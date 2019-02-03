-Ocağı açık unutan alkollü şahsı, itfaiye erleri kapıyı kırarak kurtardı

Bursa'da ikamette tek başına yaşayan bir şahıs alkol içerken ocakta unuttuğu tencereden çıkan dumanlardan dolayı baygınlık geçirdi. Dumanları farkeden komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye erleri, çelik kapıyı kırarak eve girdi.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Maksem Mahallesi Çinkolu Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşayan Celal İnce(50) alkol içtiği sırada ocakta unuttuğu tencereden çıkan dumanlardan dolayı baygınlık geçirdi. Evden çıkan dumanları gören komşular, dairenin kapısını çalsa da İnce'yi uyandıramadı. Korku dolu gözlerle sokağa dökülen mahalleli, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, İnce'nin kaldığı dairenin kapısını açmak için çalışma başlattı. Kapının içeriden kilitlendiğini farkeden ekipler, balyoz ve levyeyle çelik kapıyı kırmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda kırılmayan çelik kapı, hidrolik makas yardımıyla açıldı. Dumanların sardığı daireye giren ekipler, İnce'nin salonda baygın bir şekilde yattığını gördü. Baygın şahsı evden çıkartan itfaiye erleri, ocakta unutulan tencereye de müdahale ederek yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ambulansa alınan İnce, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Korku dolu gözlerle yaşananları izleyen mahalleli, itfaiye erlerinin müdahalesinin ardından rahat bir nefes aldı.

Kaynak: İHA