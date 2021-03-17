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  3. Ocağı açık unutup uyuyakalınca evde yangın çıktı

Ocağı açık unutup uyuyakalınca evde yangın çıktı

Tekirdağ'da yemek yapmak için altını yaktığı ocağa tencereyi koyan vatandaşın uyuyakalmasıyla evde yangın çıktı. Dumandan zehirlenen adam, komşuların itfaiyeye haber vermesi sebebiyle uyandı.

Tekirdağ'da Malkara ilçesine bağlı Gazibey Mahallesi Kızılay Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelen olayda alkollü olduğu iddia edilen G.Y. (46), yemek pişirmek için içine yağ döktüğü tencereyi ocağa koyup altını yaktı. Ardından uyuyakalan alkollü kişi tencerenin dumanından zehirlendi.

TENCEREYİ CAMDAN FIRLATTI

Olayı fark eden komşular hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Tencereyi ocağa koyduktan sonra uyuyakalan G.Y. ise  itfaiyeyi görünce hemen ayağa kalkıp tencereyi camdan aşağı attı.

Ocağı açık unutup uyuyakalınca evde yangın çıktı

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Dumandan zehirlenen alkollü adam sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Malkara Devlet Acil’deki ilk müdahaleden sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne gönderilen G.Y. tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ocağı açık unutup uyuyakalınca evde yangın çıktıOcağı açık unutup uyuyakalınca evde yangın çıktı

(İHA)

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