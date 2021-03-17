Ocağı açık unutup uyuyakalınca evde yangın çıktı

Tekirdağ'da Malkara ilçesine bağlı Gazibey Mahallesi Kızılay Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelen olayda alkollü olduğu iddia edilen G.Y. (46), yemek pişirmek için içine yağ döktüğü tencereyi ocağa koyup altını yaktı. Ardından uyuyakalan alkollü kişi tencerenin dumanından zehirlendi.

TENCEREYİ CAMDAN FIRLATTI

Olayı fark eden komşular hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Tencereyi ocağa koyduktan sonra uyuyakalan G.Y. ise itfaiyeyi görünce hemen ayağa kalkıp tencereyi camdan aşağı attı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Dumandan zehirlenen alkollü adam sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Malkara Devlet Acil’deki ilk müdahaleden sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne gönderilen G.Y. tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)