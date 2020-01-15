Ocak ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Ocak ayı aylık burç yorumları

Ocak ayı burç yorumları 2020 neler? Nuray Sayarı burç yorumları ne söylüyor? Ocak ayına girdiğimiz günlerde merakla araştırılıyor. Ocak 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları, Ocak ayı burç yorumlarını haberimizde sizler için derledik. İşte Ocak 2020 burç yorumları...

NURAY SAYARI ARALIK 2020 BURÇ YORUMLARI | NURAY SAYARI OCAK AYI BURÇ YORUMLARI

Ocak 2020 tüm burçların aylık yorumları. 2020 Ocak ayında aylık burç yorumları, burcunuz ve sizi ne bekliyor? İşte Ocak 2020 burcunuz; aşk, sağlık ve para durumlarınız.

Koç Burcu, Boğa Burcu, İkizler Burcu, Yengeç Burcu, Aslan Burcu, Başak Burcu, Terazi Burcu, Akrep Burcu, Yay Burcu, Oğlak Burcu, Kova Burcu, Balık Burcu aylık burç yorumları.

NURAY SAYARI OCAK AYI KOÇ BURCU YORUMU 2020

Ocak ayına iş ve kariyer alanlarınız ön planda olarak giriş yapacaksınız sevgili koç ve yükseleni koç olanlar. Bu ay sizde dinlenmek yok. Amaçlarınız ve hedefleriniz doğrultusunda uğraşarak sabırla atılacak adımlar sizi bir parça da olsa ileriye taşıyacak. 6 Ocak’taki Güneş Tutulması kariyer ve iş alanlarınızda önemli sorumlulukları karşınıza getirecek ve siz de bu sorumlulukların size vermiş olduğu birtakım ağırlık ve konularla ilerlemek durumunda kalacaksınız.

1 Ocak itibariyle Mars sizin burcunuza geçiyor yani hareketlenmeye başlıyorsunuz. Yaklaşık bir buçuk aydır kendinizi gösteremediğiniz ya da enerjinizi iyi kullanamadığınız bir dönemdi ancak Mars’ın Koç burcuna geçmesiyle sizi hareketli, ateşli, kendi isteklerinize ve düşüncelerinize göre harekete geçirecek ve hızlandıracak günler bekliyor. Diğer taraftan kazalara, sakarlıklara ve tabiki düşüncesizce hareket etmekten kaynaklanan kavga ve sürtüşmelere karşı dikkatli olmakta fayda var. 5 Ocak’tan sonra Merkür de kariyer ve iş alanlarınıza geçiyor. Kariyerinizde önemli konuşma ve görüşmelerinizi hızlandıracaksınız kaldı ki tutulma da bu alanlarınızı etkiliyordu. 7 Ocak’tan sonra da hayata keyifle, mutlulukla ve tabiki seyahatlerle bakacağınız bir dönem başlıyor. Daha az tanıdığınız insanlarla olan bağlantılarınız kuvvetlenebilir. Bu noktada ilerlemek isteyebilirsiniz.

En dikkat etmeniz gereken tarihler; 8 Ocak ,19 Ocak, 21 Ocak ve 23 Ocak tarihleri. Hızlı hareket etmekten ve başkalarını düşünmemekten kaynaklı olarak iş hayatınızda birtakım sert söylemler ve düşüncelerinizi sert bir tonla ifade etmeniz zaman zaman gerilimlere sebep olacak. 21 Ocak’ta oluşacak Ay Tutulması aşk hayatınızı hareketlendirecek sevgili Koç’lar. Sosyal çevrelerden, iş ortamlarınızdan alacağınız destekler, aşk ve çocuklarla ilgili olaylar bu tarih civarında karşınıza gelebilir. Güzel bir eğitim, seyahat ve geleceğe yönelik iş fırsatı da yine hayatınızda önemli kapıların açılmasına neden olacak 22 ocak itibariyle. 24 Ocak’tan ise sonra daha fazla arkadaş ve çevrenizle hareket etmeye özen göstereceksiniz. Güzel bir ay diliyorum.

Ocak ayının gündemi: Cesaretin göz kamaştıracak.

Aşk tılsımın: Kalbine bir şans daha vereceksin.

Seks: Yükselen tutkuların, daha cazibeli görünmeni sağlayacak.

NURAY SAYARI OCAK AYI BOĞA BURCU YORUMU 2020

cak ayı Boğa burçlarının adeta şans ayı olarak öne çıkıyor. Aybaşında ihtimalini dahi düşünmediğiniz şeyleri gerçeğe dönüşmüş olarak bulabilirsiniz. Maddi ve manevi anlamda yoğun bir sürecin sizi beklediği yeni yılda sevdiklerinizle bir arada olacak ve moral depolayacaksınız. Gelirden ziyade giderlerinizin artacağı Ocak döneminde ailenizden eleştiri alabilir ve bundan dolayı kendinizi kırıcı konuşmaların içinde bulabilirsiniz. 2020’ye girerken geçtiğimiz tüm senenin analizini yapacak olan Boğa burçları, yeni yıla büyük kararlar alarak girecekler. Geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması için sert ve yaptırımı olan kararlar alabilirsiniz.

3 Ocak tarihinde Mars’ın Yay burcuna geçmesi ile borçlarınızın dökümünü yapacak ve birikimi sağlamanın yollarını arayacaksınız. Özellikle paraya olan ihtiyacın artacağı dönemde ortalama yaşam koşullarına erişmek için daha fazla çalışmanız gerekecek. Ayrıca tembellik ve bencillik eğiliminin üstesinden gelmek zorunda kalabilirsiniz. Önünüzü görmeden para harcamaktan veya borçlanmaktan kaçınmanızda fayda var.

10 Ocak tarihinde Yengeç burcunda yaşanacak gölgeli Ay tutulması ile gergin bir ruh hali içinde olabilirsiniz. 11 Ocak’ta Uranüs’ün retro hareketini bitirmesi sayesinde kim için neyi ne kadar yaptığınıza daha fazla dikkat etmeye başlayacağınız bir döneme başlayacaksınız. 13 Ocak tarihinde Balık burcuna geçen Venüs, duygusal açıdan yoğun günler yaşamanıza neden olacaktır. Bu hafta içinde partneriniz ile birbirinize olan sevginizi teyit edebilirsiniz. Kendinize olan güvenin arttığını hem siz hem de çevreniz hissedecek.

16 Ocak tarihinde Merkür’ün Kova burcuna geçmesi ile zor şartlar altında dahi olsa başarıyı yakalamanız takdir toplayacak. 20 Ocak tarihinde Güneş’in Kova burcuna geçmesiyle kariyer hayatınızda ufak tefek parlamalar yaşayacağınız bir dönemde olacaksınız. Merkür; zihinsel aktivite, iletişim, kısa yolculuklar ve ayak işleri ile yaşam temposunu artırır. Telaşlı bir tempo içine girmek sinirlilik hali nedeni ile ani kararlara yol açabilir. Doğru adımlar atabilmek için çalışmalarınızda daha sakin kalmanız gerekebilir.

25 Ocak tarihinde Kova burcunda gerçekleşecek olan Yeniay, yeni iş fırsatları yaratabilir. İş değiştirmek veya mevcut işe yeni bir alan eklemek için doğru bir dönem olabilir. Kendinizi daha özgür ve net ifade edebileceğiniz günlerde iş ve evde denge yakalayabilirsiniz. İnsanlar tarafından baskı altına alınmak isteyeceğiniz ayın son günlerinde kendinizi daha rahat ifade etmek isteyeceksiniz. Başkalarından emir almayı sevmeyen Boğa burçları için sert sözler sarf edeceği ve gücünü göstermesi gerektiği yeni bir dönem olabilir.

Ocak ayının gündemi: Fırsatları kaçırmayacaksın.

Aşk tılsımın: Duyguların karşılık bulsun isteyeceksin.

Seks: Doğallığın seni daha da çekici kılacak.

NURAY SAYARI OCAK AYI İKİZLER BURCU YORUMU 2020

İkizler burcu için Burç 2020, birçok beklenmedik fırsat getirecek. Siz de her yeni deneyime açık diğer hava burçları gibi, bu durumu değerlendireceksiniz. Bu yılki zayıflığınız, kolayca dikkatinizin dağılması durumu olabilir. Bu nedenle, tek bir düşünceyle kalamayacak ve işlerin yapılmasını sıklıkla sağlayamayacaksınız. Bu durum kariyerinizde başarılı olmanızı engelleyebilir. 2020 yılının başı olasılıkla ilişkilerin, özellikle arkadaşlıkların güçlendirilmesine adanacak. Bu, aynı zamanda aşk hayatınızı düşünmek için de ideal bir zamandır.

Flört etmek ve kısa süreli ilişkilerde yer almaktan zevk alıyorsanız, durumunuzu yeniden düşünmek isteyebilirsiniz. Uzun vadeli bir ilişki içindeyseniz, kesinlikle geleceğinizi planlamaya başlamanız gerektiğini hissedeceksiniz. İlkbahar aylarında, İkizler burcunun mutlu olmak için birçok nedeni olacak. Memnuniyetle keyfine varacağınız her adımda yeni aktiviteler için fırsatlar açılıyor. Yurtdışında çalışma şansınız dahi olabilir.

Ancak, bu teklifi düşünün- sonuçta, yıllardır inşa ettiğiniz tüm hayatınızdan vazgeçmek zorunda kalacaksınız. 2020 yazı kariyer değişiklikleri lehine olacaktır. Aklınızdaki ilginç bir iş planını uzun zamandır düşünüyorsanız, yıldızlar sizin tarafınızda olacağından burcunuz ideal olarak Haziran ayında, bir şeyler yapmaya başlamanızı tavsiye ediyor. Ancak, finansal durumunuzu düşünmeden hiçbir şeyde acele etmeyin. Kesinlikle başınızı belaya sokmak istemezsiniz. Sonbahar ve kış aylarında İkizler burcu çoğunlukla rahatlayacaktır. Ardınızda yoğun bir yıl var ve günü dış dünyadan gizlenerek yatakta geçirme düşüncesi sizi mutlu ediyor.

Unutmayın ki tembelliğiniz hakkında endişelenmenize gerek yok- hiçbir şeyi kaçırmayacaksınız. Birliktelik içinde olmak istiyorsanız, ailenizi görmeyi tercih etmelisiniz. Yıl boyunca sizden pek haber alamadılar, bu yüzden varlığınız onları kesinlikle memnun edecektir. Ayrıca burç, İkizler burcunun arkadaşlıklarını arındıracağını öne sürüyor. Sonunda, güvenini hak etmeyenleri belirleyecek ve yalnızca arkadaşlığının gerçek olduğunu kanıtlayanlarla ilişkilerini sürdüreceklerdir.

Ocak ayının gündemi: Rutinlerinden arınacaksın.

Aşk tılsımın: Duygularını gizlemeyeceksin.

Seks: İlgi görmek, şımartılmak isteyeceksin.

NURAY SAYARI OCAK AYI YENGEÇ BURCU YORUMU 2020

Bu ay senin için hem içsel bir yolculuk hem de kapsayıcı değerlendirme günlerini vadediyor olacak. Şimdiye kadar hayatında eksik olan ne varsa tespit etmeye ve sorunları kökünden çözmeye çalışacaksın. Her anını dolu dolu verimli geçirme çaban, ocak ayında daha da aktifleşmeni sağlayabilir. Bu ay bol bol davetlerde boy gösterebilir, birçok çalışmaya, kültürel etkinliğe ve kurslara dâhil olabilirsin.

Yaklaşık 2,5 yıldır burcunda gerçekleşen tutulmalar, hayatına türlü değişiklikleri de beraberinde getirmişti. Seni yoran, motivasyonunu bozan her türlü duyguyu arkada bırakırken, yalnızlığı da geçmişte bırakarak gireceksen 2020 yılına! Aslında bu süreçte ne kadar güçlü olduğunu gördün. Artık eskisi gibi ödün vermediğini biliyorsun. 2020 yılından en çok sen alacaklısın. Belirsizlikleri tamamen bertaraf edeceksin. Net kararlar alacaksın. 2020 yılının kapısında seni bekleyen bir tutulma var. Karakteri güçlü gezegenler ise 7.Evinde toplandı. Ay tutulmasıyla birlikte hayatının en önemli günlerine başlıyorsun.

Bir süredir evcil hayvanın olsun istiyorsan, bu döngüde evcil hayvan sahiplenebilirsin. Oldukça sosyal ve aktif olacaksın. Özellikle bu ayın hemen her hafta sonunu değerlendirebileceksin. Güçlü isimlerle ve eski yöneticilerinle bir araya gelebilirsin. Ay tutulması hayallerini gerçekleştirmende sana yol gösterecek. Duyguları, istekleri, narinliği temsil ederken gündelik yaşamına dair aktivitelerin hız alacak. Kısıtlandığın konularda, engelleri çözebileceksin. İlişkisi olmayan bir Yengeç burcuysan, tesadüfen tanışacağın kişi kalbini ısıtabilir. Evliliğinde sorunları olan bir Yengeç burcuysan, evliliğindeki gri bulutların üçüncü kişilerden kaynaklandığını fark edebilirsin. İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan, sevgilinle ilişkini tazelemek isteyeceksin. Birbirinizle daha fazla vakit geçirmeniz aranızdaki duyguları daha da güçlendirebilir.

Yöneticiliğini yapan Ay, 10 Ocak gecesi tutulurken evlilik, yuva, aşk gibi kelimeler artık sana uzak olmayacak. Satürn- Plüton kavuşum yaparken, bu iki zorlayıcı gezegen rahat durmayacak. Ayın ortasından sonra kendini olmadık konuların içinde bulabilirsin. Dâhil olmadığın meselelerde adın geçebilir. Kardeşleri olan Yengeç burçları, onları savunmak zorunda kalabilirsin. Ancak 24 Ocak itibariyle Yeniay’ın sabit burçtaki etkisiyle birlikte, arkandan söz edenler utanacak, geriye çekilecekler. İşlerine ve sosyal yaşamına yeniden adapte olabileceksin.

Ocak ayı bütünüyle, 2020 yılının kalan ayları için önemli izler taşıyacak. Gök kubbe, zorlu günlerin arkasında bile büyük mesajlar olduğunu vurguluyor olacak. İkili ilişkilerinde diplomatik davranmayı ihmal etmemelisin. Bu süreçte yeni anlaşma ve sözleşmeler de söz konusu. Hayatın için bir hayli önemli adımlar atabilirsin. Ancak gök kubbe, yapılacak anlaşmaların getirilerini ve sözleşme maddelerini çok iyi değerlendirmen gerektiğini vurguluyor. Evcimen halinden biraz uzaklaşacağın Ocak ayında, kariyerine odaklanacaksın.

Ocak ayının gündemi: Engelleri bir bir aşacaksın.

Aşk tılsımın: Tesadüfler kalbini ısıtacak.

Seks: Yönlendiren sen olacaksın.

NURAY SAYARI OCAK AYI ASLAN BURCU YORUMU 2020

Sevginiz ve ilişkileriniz açısından, bu aşama ile başa çıkmak zor olabilir. Gerektiğinde partnerinize biraz yer vermeniz önerilir. Ayrıca, aşırı talepkar veya yapışkan olmaktan kaçınmalısınız. Büyük aile üyeleriyle uğraşırken bile, sakin kalmaya çalışın ve öfkenizi kaybetmeyin. Genel olarak, bu ayın ılımlı olduğu ancak bu şekilde kanıtlayabilirsiniz.

Öfkenizi kontrol etmeniz tavsiye edilir, yoksa en çok üzülen siz olabilirsiniz. Ayrıca, zaman zaman sevgilinize yer vermek akıllıca olacaktır. Evli olanlara gelince, bu aşamada eşinizle ilgili sorunlarınız olabilir. Soğuk kavgalar huzurunuzu kaçırabilir. Ancak, daha büyük resme bakmanız tavsiye edilir.

Sevdiğiniz insanlarla uğraşırken egonun yeri olmamalıdır. Eşinizden biraz fazla şeyler bekliyor olabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye girmiş olanlar için, sevdiğinizle derin bir bağ paylaşmanız muhtemeldir. Bununla birlikte, ayın sonuna doğru, partnerinizin sizinle iyi anlaşamadığı yeni bir tarafını da görebilirsiniz. Evli bir birey olarak, sorunları çözmek için eşinizle zaman geçirmeniz gerekebilir. Yeni ilişkiler içinde olanlar daha sabırlı kalabilirler.

Ocak ayının gündemi: Umutların gücünü besleyecek.

Aşk tılsımın: Sürprizler, ilişkini tazeleyecek.

Seks: Sınır tanımayacaksın.

NURAY SAYARI OCAK AYI BAŞAK BURCU YORUMU 2020

2020 yılının Ocak ayı Başak burçları için dinamik ve tutkulu olacak, fakat bu ay hem de sürprizlerle dolu olacaktır. Başak burcunun aşk ve cinsellik evi alev alacaktır. Pluto gezegeni yıllardır orada ve tutkuyla yanıp tutuşuyorsunuz ve küçük bir işaret bile sizin kaynayıp taşmanıza neden olacaktır. 2020 yılının Ocak ayı Pluto gezegeni yedeklemeyi kabul edecektir: Güneş, enerji kaynağı ve Başak burcunun yöneticisi Merkür geri gitme devresinde olacaktır.

Fakat yine de karmakarışıklıkları ve mubalağayı ortadan kaldıracaktır! Satürn (Başak burcunun tutku evinin yöneticisi) ve Jüpiter (Başak burcunun evlilik evinin yöneticisi ) Neptün gezegeni ile zor ilişkiler içinde olacak ve Neptün gezegeni de doğrudan doğruya Başak burcunun evlilik evinde yerini alacaktır. 2020yılının Ocak ayı entellektüel ve yaratıcı çabalar ayı olacaktır.

Merkür (Başak burcunun ve Başak burcunun kariyer evinin yöneticisi) ve Güneş sizin yeteneğinizi ifade etme ve esinlenme evinizde olacak, Mars ise sizin akıl ve iletişim evinizde bulunacaktır. Hem Mars hem de Merkür her zamankından daha çok bu alanda kalacak, onların ısrarı sizin profesyonel hayatınıza yansıyacaktır. Siz önemli bir sunum yazacak, konuşma yapacaksınız veya her zaman yaptığınızdan daha fazla bilgi alacaksınz, tercüme edeceksiniz, hesaplayacaksınız, okuyacaksınız, öyreneceksiniz. Seyahatlar, araştırma, hareket ve spor da şimdi sizin dikkatinizi çekecektir.

2020 yılının Ocak ayı Başak burçları için keskin ve çalkantılı olacakmış gibi görünüyor, fakat onlara mali problemleri de kapsamak şartıyla memnuniyet getirecektir. 2020 yılının Ocak ayı Başak burçları çok iyi fiziksel durumda olacak, onların enerjisi fazlasıyla olacak ve hayata iyimser şekilde bakacaklar. Hala aşırılıklar ve bağımlılıktan kaçmaya çalışacaksınız. Temiz ve ılımlı hayata kılavuzluk edeceksiniz.

Ocak ayının gündemi: Sorgulamalardan kurtulacaksın.

Aşk tılsımın: Sevildiğini hissedeceksin.

Seks: Renk katacaksın.

NURAY SAYARI OCAK AYI TERAZİ BURCU YORUMU 2020

Bu ay Terazi burçları için oldukça önemli gelişmeleri barındırıyor. Yılın ilk günleri sizler için biraz gergin olabilir. Ancak, ay boyunca işler yavaş yavaş aydınlığa kavuşacaktır. Ocak ayı gündeminiz siz ve ilişkileriniz üzerine olabilir.

Özellikle aile üyeleriyle aranızdaki samimi ilişkilerin sürdürülmesi birinci önceliğiniz olabilir. Bu süreçte aile ilişkileriniz önem kazanırken kariyerinizde aynı şekilde odaklanmanız gerekebilir. Herhangi bir değişikliğe sebep verebilecek güçlü ve pozitif bir ay içindesiniz.

10 Ocak’ta halkalı Ay tutulması gerçekleşecek. Sosyal çevrenizle olan iletişiminiz kariyer hayatınızda önemli bir etki sağlayabilir. Zorlukları aşmanız için özellikle gökyüzü sizin yanınızda olacak. Bu süreçte iş bitiriciliğiniz sayesinde oldukça parlayabilirsiniz. Bu motivasyon da sağlığınızı ve entelektüel yeteneklerinizi büyük ölçüde artırabilir.

Bu ay şans sizlerle olacak, tadını çıkarın. Ayın ortasından itibaren partnerinizle kısa süreli birtakım anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Burada barışçıl bir yapıda ilerlemeniz ve ilişkinizi renklendirmeniz sizin elinizde.

Bekar Teraziler için olumlu etkilerin altında olacağınızı söyleyebiliriz. Venüs’ün karşı konulmaz enerjisi özellikle ocak ayının ilk iki haftası size yardımcı olacak. Kariyerinizle ilgili bulunduğunuz ortamlarda hayatınızın aşkıyla tanışabilir ve bunu uzun vadeli bir ilişkiye dönüştürebilirsiniz.



16 Ocak sonrası Merkür’ünde kova burcuna ilerlemesi ile daha rahat bir nefes alacağınız söylenebilir. Ocak ayının ilk yarısına kadar otorite figürleri ile bazı gerginlikler olabilirken, bu durumdan dolayı kararlar vermeye sürükleyebilir. Ani kararlardan uzak durmanız gerekmektedir.

İlişkilerinizi sürdürmeye ve çatışmaları en aza indirmeye odaklanmalısınız. Sağlık konusunda bu ay yeme içme düzeninize ve fiziksel zindeliğinize dikkat ederek sağlık sorunlarını azaltabilirsiniz. Gerekli yerlerde tıbbi yardım almanız sizin için faydalı olacaktır. Kariyerinizle ilgili bu ay biraz daha yoğun mesai yapmanız gerekebilir.

25 Ocak’ta Kova burcunda yeni ay gerçekleşecek. Meslektaşlarınızla kurduğunuz diyaloglara dikkat etmeli çatışma içine girmemeye özen göstermelisiniz. Yoksa bu durum kariyer beklentilerinize zarar verebilir. İlişkilerinizde diplomatik olun ve iş arkadaşlarınızla iyi ilişkiler içinde olmaya özen gösteriniz.

Finansal anlamda alacak- verecek denginizi bu ay iyi kurmayı seçmelisiniz. Aynı zamanda iyi haber bu yeni ay ile aşk ve ilişkiler konusunda muhteşem bir döneme giriş yapıyor olmaya açıksınız. Yeni bir ilişki başlatmak ya da var olan ilişkinizde sevildiğinizi hissettiğiniz özel bir süreç sizle olabilir.

Ocak ayının gündemi: Bilgi ve tecrübelerin aratacak.

Aşk tılsımın: Sevdiğinle arandaki iletişim güç kazanacak.

Seks: Hayal gücünün sınırlarını zorlayacaksın.

NURAY SAYARI OCAK AYI AKREP BURCU YORUMU 2020

Zihinsel dönüşümü hissettiren bir ay. Ocak ayına iletişim, yakın çevre ilişkileri damga vuruyor. Zihninize, aklınıza adeta format attığınız bir dönemden geçiyorsunuz. Bu da haliyle ifade şeklinize, anlatımınıza, konuşmanıza sirayet etmekte.

Ayrıca komşu ve kardeş ilişkileriniz de artık eskisinden çok farklı bir boyuta kavuşuyor. Aklınız bu kadar doluyken 10 Ocak’ta meydana gelen tutulma size bulunduğunuz ortamdan biraz çıkmanız ve uzaklaşmanız gerektiğini hatırlatabilir. 12 Ocak’taki karmik gezegen dizilimi ise önemli bir habere işaret edebilir, bir eğitim konusunu gündeminize taşıyabilir. 5 Ocak’tan itibaren maddi ve parasal konular için çok daha fazla çaba ve gayret içinde olabilirsiniz.

13 Ocak’tan itibaren sevdiklerinizin ve aşkın sizi şımartabileceği bir döneme ilerliyorsunuz, hayattan daha fazla tat alabilirsiniz. 17 Ocak’tan itibaren resmi yerlerle, kişilerle görüşmeleriniz artabilir. 25 Ocak’taki yeni ay iş hayatınız ve kariyerinizde yeni bir başlangıca işaret edebilir.

Ocak ayının gündemi: Yenilenmek isteyeceksin.

Aşk tılsımın: Prensiplerinden ödün vermeyeceksin.

Seks: Belirsizlikler geri adım attırabilir.

NURAY SAYARI OCAK AYI YAY BURCU YORUMU 2020

Ohh! Şöyle patlaya çatlaya doğum günleri kutlandığına göre yeni yıla temiz bir başlangıç yapabilirsiniz.

Ocak ayının ortasında Mars burcunuza ilerliyor. Bu durum sizin güç kazanmanızı sağlayacaktır. Daha rahat hareket edeceksiniz. İstekleriniz için çok daha rahat adım atacaksınız. Böyle bir gücü arkanıza almak önemli.

Yöneticiniz Jüpiter malum artık Oğlak burcunda. O eski “hallederiiiiiiz” halinizden eser yok şimdi. Bir başarı bir azim. Kafayı neye taktıysanız o konuda zirveye doğru gideceksiniz. Kaçarı yok.

İlişkiler güçleniyor. Zaten dünya tatlısısınız o ayrı. Ama daha bir sosyalsiniz bu ay. Gezmeler- tozmalar, kısa kısa seyahatler, belki konu komşu akraba ziyaretleri…

Aşk konusu biraz değişik. Düzen bozabilir, düzen değiştirebilirsiniz. Uzun süreli ilişkilerin dağılmasından korkuyorum. Sabit bellediğiniz, monotona binmiş ilişkiler bir anda sonlanabilir.

Ocak ayının gündemi: Standartlarını yükseltmeye çalışacaksın.

Aşk tılsımın: Aklınla kalbin arasında kalabilirsin.

Seks: Akışına bırakmak isteyeceksin.

NURAY SAYARI OCAK AYI OĞLAK BURCU YORUMU 2020

3 Ocak tarihinde Mars Yay burcuna geçiş yapacak ve iş hayatınızda rekabetiniz biraz artabilir. Ocak ayı içerisinde enerjiniz yüksek olacak ve hayatınızda…Oğlak burcu olanlar ve yükselen burcu Oğlak olanlar 3 Ocak tarihinde Mars Yay burcuna geçiş yapacak ve iş hayatınızda rekabetiniz biraz artabilir. Ocak ayı içerisinde enerjiniz yüksek olacak ve hayatınızda var olan sorunları çözmek için iyi bir zaman dilimine gireceksiniz. 16 Ocak tarihinde Merkür Kova burcuna geçiş yapacak ve hayatınız ile ilgili bazı kararlar almak isteyebilirsiniz. Alacak olduğunuz bu kararlar sizi biraz zorlasa da bu durumun üstesinden gelebileceksinz.



Oğlak burcu olanlar ve yükselen burcu Oğlak olanlar 25 Ocak tarihinde Kova burcunda Yeni Ay 2. evinizde gerçekeleşecek. Maddi anlamda çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Yeni bir iş teklifi alabilir ve gelirinizi ikiye katlayabilirsiniz.

10 Ocak tarihinde Yengeç burcunda Dolunay ve Ay Tutulması 7.evinizde gerçekleşecek ve aşk hayatınız bu durumdan etkilenecek. Yalnız olan bir Oğlak burcuysanız eğer karşınıza sizi çok mutlu edecek olan bir kişi çıkabilir. Bu kişi ile birlikte geleceğe dair güzel planlar yapmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınız varsa eğer onlarla ilgili yeni bir kararda alabilirsiniz.

Oğlak burcu olanlar ve yükselen burcu Oğlak olanlar 10 Ocak tarihinde Ay Tutulması gerçekleşecek uzun süreli düzenli bir ilişkiniz varsa eğer bu ay evlilik düşüncesi içerisine girebilirsiniz. Aynı zamanda partnerinizin sizden sakladığı bir konu varsa bu açığa çıkabilir. Siz bu konuda anlayışlı olacaksınız ve bu durumu rahatlıkla atlatabileceksiniz. Yalnız olan Oğlak burcuysanız eğer Ocak ayının ortalarına doğru hoşlanacağınız bir kişi çıkacak ve bu kişi size çok iyi gelecek. Hayata bakış açınız bu kişi sayesinde değişecek ve daha pozitif bir ruh haline bürüneceksiniz.

Oğlak burcu olanlar ve yükselen burcu Oğlak olanlar 13 Ocak tarihinde Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve aileyle ilgili sıkıntılı durumlar ortaya çıkabilir. Geçmişte kalan bir konu bu dönemde ortaya çıkabilir. Bu durumu ailenizle oturup konuşacaksınız ve çözüme kavuşturabileceksiniz. Anne veya babanızın bir yere borcu olabilir ve borcu ödemek isteyebilirsiniz. Ocak ayında oldukça sosyal olacaksınız. Yeni insanlar ile tanışabilir ve hayatınıza renk katabilirsiniz. Yeni insanlar tanımak size oldukça iyi gelecek ve yeni başlangıçları bu insanlarla yapmak isteyeceksiniz.

Oğlak burcu olanlar ve yükselen burcu Oğlak olanlar 11 Ocak tarihinde Uranüs Boğa burcunda geri hareketine başlayacak ve ortaklıklı bir iş hayatınız varsa burada biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çalışma ortamınızda sizden gizlenen bir konu ortaya çıkabilir. 12 Ocak tarihinde Satürn ve Pluto sizin burcunuzda birleşecek ve sağlığınız da bir çok şey olumlu şekilde değişecek. Kendinize daha çok bakacaksınız belki spora başlayabilirsiniz. Beslenmenize ve uyku düzeninize biraz daha dikkat edeceksiniz.

Ocak ayının gündemi: Şanslı olduğunu fark edeceksin.

Aşk tılsımın: Engel tanımayacak, cesur davranacaksın.

Seks: Kontrol sende olsun isteyeceksin.

NURAY SAYARI OCAK AYI KOVA BURCU YORUMU 2020

Bu ay sizler içinde oldukça etkili ve yetkili bir ay olma noktasında diyebiliriz. Gezegenler ocak ayının sonuna doğru kova burcuna ilerliyor olacak. Ay boyunca iradenizin ve özgürlüğünüzün gücünü hissedeceksiniz. Ayın başında seçimlerinizi sorgulayabilir ve ayın sonunda seçimlerinizi yapabilirsiniz. Hakim olmanın ve işleri istediğiniz gibi yapmanın zamanı geldi. Amaç, hedeflerinize ulaşmak için bazı reel adımlar atıyor olacaksınız. Kariyer ve hedefleriniz gündeminizi oluştururken ayın sonlarına doğru aile ve manevi duygular gündeminizde olacaktır.

10 Ocak Cuma günü saat 21:13’te Yengeç burcunda halkalı Ay tutulması gerçekleşecek. Mesleki hırslar arka planda olabilir. Yeni bir iş alanı oluşturmak ya da yeni iş imkanları ile karşılaşmanız mümkün olabilir. İlişkileriniz ile ilgili ayın 20'sinden sonra daha romantik bir hissiyat içine girebilirsiniz. Bu ay aşk hayatınız güçlü ama bir o kadar da çalkantılı olabilir diyebiliriz. Bekar kovalar için bu ay bir ilişki başlatmak söz konusu olabilir. Aile bütçenizin gelir gider dengesini iyi ayarlamanız yararınıza olacaktır. Sağlıklı beslenme ile ilgili ciddi kararlar alabilirsiniz.

16 Ocak Çarşamba günü 21:31’de Merkür, Kova burcuna geçecek. Kariyerle ilgili bazı anlaşmalar ya da sözleşmeler yapmanız mümkün olabilir. Bu zaman diliminde yapacağınız konuşmalar ve anlaşmalara daha dikkat etmelisiniz. Bu ay kovalar için maddi anlamda oldukça faydalı olabilir beklenmeyen bir yerden gelir akışınız olabilir ve kar edebilirsiniz. Eğitim alanında başarılı olmak için mücadele etmenizi sağlayacaktır. Bu ay Seyahat planlarınızı ertelemeniz tavsiye edilir.

20 Ocak Pazartesi günü 18:30’da Güneş, Kova burcuna geçecek, özgürleşme süreci başlayacak. Kendinizi daha iyi hissettiğiniz ve işlerinizin daha hızla ilerlediği bu zaman dilimi daha güzel olacaktır. Çevrenizde insanlar tarafından daha samimi ve dürüst görünmeye başlayacağınız ışıl ışıl bir dönem başlangıcı denilebilir. Size acı veren olayları ve durumlara karşı yargınızı ve yorumlama biçimini değiştirmeyi başaracaksınız.

25 Ocak Cuma 01:30’da Kova burcunda Yeni Ay gerçekleşecek. Bu yeni ay ile ilişkinizde ya da kariyer hayatınızda bambaşka bir başarı sizleri bekliyor. Olayları ve durumları değiştiremiyorsak içlerinden geçip gitmenin ne kadar büyük bir erdem olduğunu gördüğünüz bir dönem. Özellikle 2018 yılından bu yana yaşadığınız sorunların artık içinden çıktığınız bir yeni ay olduğunu da söyleyebiliriz.

Ocak ayının gündemi: Güçlü iletişimin kazandıracak.

Aşk tılsımın: Aşka hayır demeyeceksin.

Seks: Sıradanlıklardan, rutinlerden arınacaksın.

NURAY SAYARI OCAK AYI BALIK BURCU YORUMU 2020

Ayın ilk günlerinden itibaren daha çok para kazanacak, özgüven tazeleyeceksiniz. Güneş tutulması güçlü dostların yararını ve zararını aynı anda deneyimlemenizi sağlayabilir. Yine de hayallerinize sıkı sarılın. Gerçekleştirme fırsatı bulacaksınız. Ayın ikinci yarısında ay tutulması iş alanınızda bir sonlanma yaratacak. Sürpriz bir şekilde ameliyat olmak veya beklenmedik ödemelerin şaşırtması gibi bir çok ihtimalle baş etmek durumunda kalacaksınız.

Ocak ayı iş yerinde gayretin zamanı olacak. Balık burcu, herkese sahip olduğu becerileri göstermek için benzersiz bir fırsata sahip olacak. Diğerleri uykudayken veya kendilerini bir çıkmazda buldukları zaman, sivrileceksiniz. Benmerkezci ve aşırı özgüvenli olmaktan kaçının. Bu şekilde ancak düşmanlar kazanacaksınız.

Ailenizle ilişkilerinizin güçlendiği ve hoşgörünün hakimiyetinin getirdiği güzellikleri deneyimleyeceğiniz bir yıl karşılıyor sizleri. İsteklerinize ulaşmak için yüreğinizi ortaya koymalı ve her anlamda eksiklerinizin farkına vararak, kendinize acımaktan vazgeçip gerçekçi davranarak hareket etmelisiniz. Duygularınızı inkar etmeden kararlı bir tutum sergilemek iş yaşantınızda saygınlığınızı arttıracaktır. Sağlığınızla ilgili her türlü girişim olumlu sonuç verecektir.

Ocak ayının en iyi günleri: 7, 12, 24, 29 Ocak

Ocak ayının gündemi: Değişimi fark edeceksin.

Aşk tılsımın: Denge kurmak, huzur getirecek.

Seks: Beklentilerini ortaya koyacaksın.

2020 BURÇ YORUMLARI NURAY SAYARI 2020 BURÇ YORUMLARI

Ünlü astrologlar, şimdiden 2020 burç yorumları yayınlamaya başladı. Ülkemizde milyonlarca kişinin merakla takip ettiği burç yorumları daha da popüler hale geliyor. İşinin ehli, astrolog uzmanlar tarafından yapılan yorumlar, iş ve aşk hayatınıza ışık tutuyor. Oldukça ünlü isimlerin yorumladığı 2020 burç yorumları gelmeye başladı.

2020 yılı günlük ve aylık burç yorumları, burçlarını takip edenleri heyecanlandırıyor. Yeni yılda hayatta yeni bir adım ve yeni bir sayfa açıyoruz. Bu da yeni burç yorumlarıyla yorumlanıyor. Her burcun kendine ait 2020 yılı yeni özellikleri ortaya çıkıyor.

2020 Koç Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Koç burcu insanları için büyük sürprizlere gebe. Özellikle de aile ve sosyal hayatlarında sorunlar yaşayan Koç burcu insanları, 2020 yılında yepyeni bir başlangıçla daha düzenli bir aile ve sosyal hayata kavuşacak. Maddi anlamda zor günler geride kalacak, 2020 yılıyla birlikte bu sıkıntılar zamanla geçecek. 2020 yılı içerisinde psikolojik anlamda gel-gitli günler yaşayabilirsiniz. Bir mutlu bir hüzünlü olacağınız günler, haftalar gelecek. Bu nedenle çevrenizdekilere karşı biraz daha yapıcı olmakta fayda var. 2020 yılı Koç Burcu insanları için biraz duygusal geçecek diyebiliriz. Bekar koç burcu erkek ve kadınları, ruh ikizlerini 2020 yılında bulabilirler…

2020 Boğa Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Boğa burcu insanları için büyük değişimler yaşatacak. Yenilikleri kabullenen boğa burcu insanları 2020 yılına daha çabuk adapte olabilecek. 2020 yılında çevrenize faydası olan, sosyal dayanışma ve yardımlaşma projelerinde daha çok yer alabilirsiniz. Duygu dünyanız ve gönül zenginliğiniz artacak. Bu yenilikler, iç huzuru yakalamanızı sağlayacak. Merkür’ün etkisini göstermesiyle Boğa burcu insanları, yeni yılda daha dinç ve enerjik günler geçirecek. Fırsatlar ve yol ayrımlarında kalbinizin sesini dinleyerek yaptığınız her seçim, 2020 yılını daha da anlamlı ve güzel hale getirecek. Her sene olduğu gibi bu sene de Mevsim geçişleri Boğa burcu insanlarının sağlığını olumsuz etkileyebilir bu nedenle boğa burcu insanları sağlık konusuna titizlikle yaklaşmalı…

2020 İkizler Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Duygusallığın ön planda olduğu bir yılı geride bırakan İkizler Burcu, 2020 yılında daha da duygusal bir yıl geçirecek. Manevi huzurun artacağı 2020 yılında, evliliğe adım atıp dünya evine girecekler, daha kolay şekilde ilerleyecekler. Venüs etkisini göstermesiyle, İkizler burcu insanları karar alırken ve uygularken kalplerini dinleyecek. İş hayatınızda ve kariyerinizi etkileyecek önemli anlarda beyninizin keskin zekasından faydalanıp, en verimli ve en doğru kararı vermeye çalışmalısınız. İkna kabiliyetiniz, birçok fırsat yakalamanızı ve işleri lehinize çevirmenizi sağlayacak. 2020’nin Ocak ayından başlayıp yıl sonuna dek bütün iyilik ve güzellikler sizinle olacak.

2020 Yengeç Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2019 yılı Yengeç burcu için özel hayatlarında stresli ve zor bir yıl oldu. 2020 yılında yengeç burcu insanları, özel ve aile hayatlarında daha doğru kararlar verebilmeli. 2020, başlangıçta size kolay gelmeyebilir ve geçmiş yılda olduğu gibi aile ve özel hayatınızda zor ve stresli anlar yaşayabilirsiniz. Öte yandan mali anlamda, ekonomi ve iş hayatınız iyiye gidiyor. Parasal konularda sıkıntı yaşamayacaksınız. Bir de artık etrafınızdakileri düşünmekten kendinizi unutmayı bırakın, kendinize daha fazla değer verin.

2020 Aslan Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Aslan burcu insanlarına, özellikle iş ve kariyer anlamında büyük fırsatlar sunacak. Çalıştığınız ofiste yapılan belli başlı değişiklikler size yarayacak. Terfi, maaş artışı veya istediğiniz, yepyeni bir iş sizleri bekliyor. 2020 yılı, Aslan burcu için iş ve kariyer yılı olacak! Mevsim değişimlerinin olduğu dönemlerde, 2020 yılının belli bazı günleri, Aslan burcu insanları için sıkıntılı-stresli günler yaşanmasına sebep olabilir. Ancak bu sizi üzmesin. Karşınıza yeni bir arkadaş, dost veya evliyseniz yeni bir evlat çıkabilir.

2020 Başak Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılında daha önce farkına varmadığınız pek çok şeyin farkına varabilirsiniz. Merkür etkisi Başak burcuna yarayacak. İş hayatınız ile özel hayatınız arasında bir denge kurarak, her ikisine de yeterince vakit ayırmaya çalışmalısınız. Ekonomik sorunlarından arınıp, huzurlu ve sıkıntısız günlere ulaşacaksınız. Ruh eşini arayanların kısmeti de yakın bir vakitte yolda…

2020 Terazi Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Terazi burçları için bir “sınav” yılı olabilir. Terazi burcu insanları, karşılaştıkları sorunlara karşı, mantıkla ve akılla karar vermeli, ani ve fevri tepkilerden kaçınmalıdır. Bir de terazi burcu insanları, mali açıdan inişli-çıkışlı günler yaşayabilir. Yaz aylarına doğru, kendi çevrenizde olup da sizinle anlaşamayan insanlar moralinizi bozsa da böyle anlarda içinize çekilip, kendinizle yalnız kalmak iyi gelecektir. Terazi burcu için 2020 yılı sabır ve test yılı olacak tekrar hatırlatıyoruz…

2020 Akrep Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Güçlü iradeleriyle dikkat çeken Akrep burcu insanları, 2020 yılında birçok yenilikle tepeden tırnağa değişebilirler. Aşk hayatlarında özgüvenli olup kendilerine güvenmeli, ticari işlerinde doğru ve mantıklı kararlar vermeye çalışmalılar. Evlenme planı yapan akrep burçları, önlerine çıkan sorunları önemsememeli ve aşılabileceğini düşünerek aşmaya çalışmalıdır. İletişim açısından çevrenize karşı objektif ve daha dikkatli olmalısınız. Çünkü bu süreçte yanlış anlaşılmalara mahal verebilirsiniz.

2020 Yay Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Hırslı bir yapıları olan Yay burcu insanları, iş hayatında yoğun tempoda çalışmaktan, ev-aile ve sosyal hayatlarını aksatmadan imtina etmeliler. Artık, kendilerine güvenmeli, hırs duygusundan uzaklaşmalılar. Bol bol tatil ve güneş iyi gelecektir. Uzun süredir kendinize zaman ayırmıyorsunuz, bu nedenle artık iyi bir dinlenme ve tatilin zamanı geldi.

2020 Oğlak Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2019’dan kalma bunalım ve stresi bir kenara bırakarak yeni yıla, 2020’ye odaklanmalısınız. Huzur dolu, sinir ve stresin olmadığı 2020 yılına merhaba diyeceksiniz. İş hayatınızda işler iyi giderken bir yandan da aşk hayatınıza yoğunlaşacaksınız. Bekar Oğlak burcu insanları, 2020 yılının ortalarına doğru evlenme teklifi edebilir veya alabilirler. Stresten arınmalı ve vereceğiniz kararları baskı altında olmadan, aklınız ve mantığınızla verebilmelisiniz.

2020 Kova Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Kova burçları için çok şanslı bir yıl olacak. Yıldızların konumlarına göre Kova burcu insanları, bereketli bir yıl geçirecek. Yeni yılda çevrenizle daha etkili iletişim kurabilirsiniz. Bol bol arkadaş ve dost edinebileceğiniz 2020 yılında iş hayatınızda da ilerleme kaydedeceksiniz. Daha hırslı bir yapıya bürünecek, iş hayatınızda sınırları zorlayacaksınız. Sabır ve hırs, anahtar kelimeleriyle, önünüze hangi engel çıkarsa çıksın bu engelleri yıkıp geçeceksiniz. Hayatınıza bir başkası hiç dahil olamadı mı? 2020 yılı, ruh ikizinizi bulmakta kilit yıl olabilir, yeni maceralara hazırlıklı olun…

2020 Balık Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Balık burcu insanları, 2020 yılında çok dikkatli olmalı ve kararlarını hem kalp hem de mantıklarını dinleyerek vermelidir. Sosyal çevrenizde, arkadaşlarınızla sorunlar yaşayabilir ve bir ikisini hayatınızdan çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Duygusal kararları, baskı altındaki bir ortamda vermekten kaçınmalısınız. Neptün etkisi, Balık burcunun 2020 yılında iyimser bir ruh haline bürüneceğini aktarıyor. Ancak sağlık konusunda çok dikkatli olmalı, mevsim geçişlerinde kendinize iyi bakmalısınız.