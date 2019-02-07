Ocak ayında en çok 'yerel seçimler' konuşuldu

Medya Takip Merkezi'nin (MTM), yaptığı araştırmaya göre ocak ayında Türkiye'de en fazla 51 bin 741 haberle yerel seçimler konuşuldu.

Medya Takip Merkezi, ocak ayında yaşanan Türkiye gündemini araştırdı. Araştırmaya göre yerel seçimler 161 bin 676 haberle Türkiye'nin siyaset gündeminde en çok konuşulan konuların başında geldi. Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları ise, terörle mücadele konusunu 51 bin 741 haber yansıması ile gündeme taşıdı.

RAPORDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

MTM'nin raporuna göre, TBMM'de kanun teklifi kabul edilen torba yasaya dair gelişmelerin ocak ayında 2 bin 658 haberle medyada yer aldığı tespit edildi. İçerisinde farklı pek çok önemli kanun değişikliğini barındıran 71 maddelik torba yasa görüşmeleri, mecliste devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 18 Mart 2017'de temelini attığı TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla düzenlenen törenle denizle buluşturulan 1915 Çanakkale Köprüsü ocak ayında 2 bin 521 haberin konusu oldu.

Geçtiğimiz ay en çok konuşulan konuların başında gelen yeni askerlik sistemi de 2 bin 455 habere konu oldu.

DHA