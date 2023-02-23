Octavian Cracea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Octavian Cracea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Octavian Cracea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Octavian Cracea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Octavian Cracea 23 Mart 2001 tarihinde Iași şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Octavian Gabriel Cracea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Octavian Cracea Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ripensia Timisoara futbol takımında oynamaktadır. Ripensia Timisoara takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Octavian Cracea'nin Ripensia Timisoara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Octavian Cracea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Octavian Cracea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Octavian Cracea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Octavian Cracea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ploiesti U19

30 Haziran 2020 yılında SJ Vaslui

7 Temmuz 2022 yılında ACSM Poli Iasi

18 Ocak 2023 yılında SJ Vaslui

8 Şubat 2023 yılında Ripensia

30 Haziran 2023 yılında SJ Vaslui

Octavian Cracea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Octavian Cracea şuan Ripensia Timisoara takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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