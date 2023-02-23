Octavian Popescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Octavian Popescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Octavian Popescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Octavian Popescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Octavian Popescu 27 Aralık 2002 tarihinde Nucet şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Octavian George Popescu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Octavian Popescu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ioan Becali yapmaktadır. Octavian Popescu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCSB futbol takımında oynamaktadır. FCSB takımına 15 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Octavian Popescu'nin FCSB ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Octavian Popescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Octavian Popescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Octavian Popescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Octavian Popescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Rapid 1923 U19

1 Ocak 2019 yılında AS Metropolitan

1 Temmuz 2019 yılında CSU Craiova U19

27 Temmuz 2020 yılında AS Metropolitan

28 Temmuz 2020 yılında FCSB II

20 Ağustos 2020 yılında AFC Turris

21 Ağustos 2020 yılında FCSB II

15 Eylül 2020 yılında FCSB

Octavian Popescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Octavian Popescu şuan FCSB takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Octavian Popescu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Universitatea Craiova (2019-2020)Rapid București (2018)Regal Sport București (2014-2019)Grup Școlar Agricol Nucet ( -2014)Urban Titu (?)

Romanya takımında 7 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rumänien U23 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.