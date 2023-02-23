Octavian Ursu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Octavian Ursu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Octavian Ursu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Octavian Ursu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Octavian Ursu 15 Kasım 1994 tarihinde Mediaș şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Octavian Andrei Ursu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Octavian Ursu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Octavian Ursu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Otelul Galati futbol takımında oynamaktadır. SC Otelul Galati takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Octavian Ursu'nin SC Otelul Galati ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Octavian Ursu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Octavian Ursu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Octavian Ursu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Octavian Ursu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2014 yılında Unirea Slobozia

30 Haziran 2014 yılında U Cluj

6 Ağustos 2014 yılında ACS Berceni

1 Ocak 2015 yılında U Cluj

1 Şubat 2015 yılında CS Mioveni

30 Haziran 2015 yılında U Cluj

1 Temmuz 2016 yılında ASA 2013 Tg. Ms

29 Ocak 2017 yılında Olimpia SM

1 Temmuz 2017 yılında U Cluj

25 Şubat 2019 yılında SSU Poli

30 Haziran 2019 yılında U Cluj

15 Temmuz 2019 yılında UTA Arad

6 Ocak 2021 yılında FC Rapid 1923

24 Temmuz 2021 yılında SSU Poli

4 Temmuz 2022 yılında CSC Selimbar

26 Ocak 2023 yılında Otelul Galati

Octavian Ursu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Octavian Ursu şuan SC Otelul Galati takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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