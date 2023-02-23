Octavian Valceanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Octavian Valceanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Octavian Valceanu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Octavian Valceanu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Octavian Valceanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Octavian Valceanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Octavian Valceanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Octavian Valceanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Octavian Valceanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Octavian Valceanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Octavian Valceanu 13 Ekim 1996 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Octavian Gabriel Vâlceanu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Octavian Valceanu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Petrolul Ploiesti futbol takımında oynamaktadır. Petrolul Ploiesti takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Octavian Valceanu'nin Petrolul Ploiesti ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Octavian Valceanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Octavian Valceanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Octavian Valceanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Octavian Valceanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sportul S.

1 Ekim 2013 yılında FC Juniorul

1 Temmuz 2014 yılında V. Domnesti

1 Ocak 2018 yılında Ac. Clinceni

30 Haziran 2021 yılında V. Domnesti

1 Temmuz 2021 yılında Gaz Metan

14 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında FC Voluntari

20 Temmuz 2022 yılında Petrolul

30 Haziran 2023 yılında FC Voluntari

Octavian Valceanu kimdir

Octavian Valceanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Octavian Valceanu şuan Petrolul Ploiesti takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Octavian Valceanu nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Ramon Gaspar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramon Gaspar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ramon Gaspar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramon Gaspar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joao Amaral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Amaral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joao Amaral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Amaral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Antonio Jakolis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Jakolis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Antonio Jakolis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Jakolis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Afonso Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Afonso Sousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Afonso Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Afonso Sousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir