Octavian Valceanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Octavian Valceanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Octavian Valceanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Octavian Valceanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Octavian Valceanu 13 Ekim 1996 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Octavian Gabriel Vâlceanu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Octavian Valceanu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Petrolul Ploiesti futbol takımında oynamaktadır. Petrolul Ploiesti takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Octavian Valceanu'nin Petrolul Ploiesti ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Octavian Valceanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Octavian Valceanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Octavian Valceanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Octavian Valceanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sportul S.

1 Ekim 2013 yılında FC Juniorul

1 Temmuz 2014 yılında V. Domnesti

1 Ocak 2018 yılında Ac. Clinceni

30 Haziran 2021 yılında V. Domnesti

1 Temmuz 2021 yılında Gaz Metan

14 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında FC Voluntari

20 Temmuz 2022 yılında Petrolul

30 Haziran 2023 yılında FC Voluntari

Octavian Valceanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Octavian Valceanu şuan Petrolul Ploiesti takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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