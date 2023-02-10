Octavio Bianchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Octavio Bianchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Octavio Bianchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Octavio Bianchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Octavio Bianchi 5 Ekim 1995 tarihinde Maipú şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Octavio Andrés Bianchi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Octavio Bianchi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Octavio Bianchi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Rosario Central futbol takımında oynamaktadır. CA Rosario Central takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Octavio Bianchi'nin CA Rosario Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Octavio Bianchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Octavio Bianchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Octavio Bianchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Octavio Bianchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Ferro Olavarría

1 Temmuz 2017 yılında Belgrano (CV)

1 Ocak 2018 yılında Union (Maipu)

1 Ocak 2019 yılında Ever Ready

1 Ocak 2020 yılında Club Ciudad Bol

1 Ocak 2021 yılında Sansinena

14 Ocak 2022 yılında All Boys

4 Ocak 2023 yılında Rosario Central

31 Aralık 2023 yılında All Boys

Octavio Bianchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Octavio Bianchi şuan CA Rosario Central takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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