Octavio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Octavio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Octavio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Octavio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Octavio 14 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Octavio Franchini Metzker şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Octavio Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BTS BRASIL yapmaktadır. Octavio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Brasil (AL) futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Brasil (AL) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Octavio'nin Clube de Regatas Brasil (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Octavio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Octavio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Octavio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Octavio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2020 yılında Mirassol-SP

10 Ocak 2023 yılında CRB

Octavio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Octavio şuan Clube de Regatas Brasil (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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