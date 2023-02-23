Octavio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Octavio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Octavio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Octavio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Octavio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Octavio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Octavio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Octavio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Octavio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Octavio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Octavio 29 Aralık 1993 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Octávio Merlo Manteca şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Octavio Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Octavio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Octavio'nin CSKA 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Octavio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Octavio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Octavio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Octavio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Botafogo

1 Mart 2014 yılında ABC FC

30 Haziran 2014 yılında Botafogo

7 Temmuz 2014 yılında Fiorentina

30 Haziran 2015 yılında Botafogo

8 Temmuz 2016 yılında Tupi FC

30 Kasım 2016 yılında Botafogo

6 Ocak 2017 yılında Volta Redonda

1 Mayıs 2017 yılında Botafogo

1 Temmuz 2017 yılında KFCO Beerschot

23 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2019 yılında AD Perilima

30 Ocak 2020 yılında Beroe

26 Temmuz 2021 yılında Lok. Sofia

1 Temmuz 2022 yılında CSKA 1948

Octavio kimdir

Octavio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Octavio şuan CSKA 1948 takımında oynamakta ve 58 numaralı formayı giymektedir.

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Octavio nereli

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