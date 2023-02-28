Octavio Rivero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Octavio Rivero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Octavio Rivero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Octavio Rivero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Octavio Rivero 24 Ocak 1992 tarihinde Treinta y Tres şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Uruguay,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Raúl Octavio Rivero Falero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Octavio Rivero Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Octavio Rivero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión Española futbol takımında oynamaktadır. Unión Española takımına 14 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Octavio Rivero'nin Unión Española ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Octavio Rivero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/octaviorivero29

http://www.instagram.com/octaviorivero29/

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Octavio Rivero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Octavio Rivero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Octavio Rivero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Octavio Rivero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2013 yılında Rentistas

30 Haziran 2014 yılında Central

1 Temmuz 2014 yılında O'Higgins

1 Ocak 2015 yılında Vancouver

6 Temmuz 2016 yılında Colo Colo

1 Temmuz 2018 yılında Atlas

7 Ocak 2019 yılında Nacional

30 Haziran 2019 yılında Atlas

1 Temmuz 2019 yılında Santos Laguna

20 Mart 2021 yılında La Calera

6 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

14 Haziran 2022 yılında Unión Española

Octavio Rivero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Octavio Rivero şuan Unión Española takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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