Oda arkadaşını sokak ortasında sırtından bıçaklayan şahıs tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aynı odada kalan 2 arkadaş arasında çıkan kavgada arkadaşını sırtından bıçaklayan Fatih S.(30) tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Oda arkadaşını sokak ortasında sırtından bıçaklayan şahıs tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aynı odada kalan 2 arkadaş arasında çıkan kavgada arkadaşını sırtından bıçaklayan Fatih S.(30) tutuklandı.

Olay , dün saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pansiyonda aynı odada kalan Serkan D.(25) ile Fatih S.(30) arasında küfürleşmeden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fatih S., "Adamsan bıçakla" dediği Serkan D.'yi sırtından bıçakladı.

Ağır yaralanan genç, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi kaldırıldı. Yoğun bakımdaki Serkan D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan Fatih S., adliyeye sevk edildi. İfadesinde, "Bana 500 TL borcu vardı. Odadaki eşyaları almaya geldi. Bende önce borcunu öde dedim. Aramızda küfürleşme yaşandı. Sokakta devam eden tartışma sırasında bana kaldırım taşı attı. Bende elimdeki bıçağı sağa-sola salladım. O sırada bıçaklamışım" dedi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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