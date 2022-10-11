Oda Görevlisi-Turizm Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Oda Görevlisi-Turizm görev tanımı nedir, Oda Görevlisi-Turizm ne iş yapar, Oda Görevlisi-Turizm olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Oda Görevlisi-Turizm mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Oda Görevlisi-Turizm Tanımı;

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Oda Görevlisi-Turizm Maaşı Ne Kadar? 2022 Oda Görevlisi-Turizm Maaşları

Oda Görevlisi-Turizm maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Oda Görevlisi-Turizm maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Oda Görevlisi-Turizm iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9112.05

Meslek Adı :

Oda Görevlisi-Turizm

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Ev, Otel Ve Bürolarda Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Birim Grubu :

Büro, Otel Ve Diğer İşyerlerinde Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Oda Görevlisi (Turizm), konaklama vb. işletmelerde konuk odalarının temizlik, düzen ve bakımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Oda Görevlisi (Turizm), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Oda durum kontrolü, yangın kapısı, kat kontrolü yapmak,

b) Kullanılan araç ve ekipmanların bakımını yapmak,

c) Odayı havalandırmak,

d) Minbar, emanet kasa , oda donanımlarının kontrolünü yapmak,

e) Yatak yapmak,

f) Konuk eşyalarını düzenlemek, minbar temizliği yapmak,

g) Toz almak,

h) Cam, ayna silmek, paspas yapmak, halı süpürmek,

i) İlave yatak hazırlamak,

j) Banyo temizliği yapmak,

k) Kat arabasını hazırlamak,

l) Yüzey bakım işlemleri yapmak,

m) Ahşap ve mermer yüzeyleri cilalamak,

n) Metal yüzeyleri parlatmak,

o) Halı ve koltuk yıkamak,

p) Perdeleri temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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