ODA TV haber müdürü Müyesser Yıldız tahliye edildi
Son dakika haberi... ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada tahliye edildi.
Son dakika haberi... Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesince “devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçundan yargılanan Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Astsubay Erdal Baran hakkında suçundan açılan davanın ilk celsesi görüldü. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yıldız’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.