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ODA TV'de Serdar Cebe depremi! Görevi bıraktı, yeni kurumu belli oldu

ODA TV'de Genel Yayın Yönetmeni Serdar Cebe'nin görevinden ayrıldığı ve ABD'ye dönerek Voice of America’nın Washington DC’de göreve başlamasının beklendiği ifade edildi.

ODA TV'de Serdar Cebe depremi! Görevi bıraktı, yeni kurumu belli oldu

Medya sektöründe tanınmış bir isim olan ve  Star TV, NTV, Kanal 6, CNN Türk, 24 TV ve Kanal D gibi TV kanallarında editör, spiker ve haber sunucusu olarak görev yapan Serdar Cebe, Şubat ayında Oda TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine gelmiş ve  Youtube’da Saklı Gündem ve 59 Saniye programlarını hazırlayarak sunuyordu.

YENİ KURUMU BELLLİ OLDU

Gerçek Gündem'in haberine göre görevinden ayrılan Serdar Cebe'nin Odatv’ye başlamadan önce Voice of America’nın Washington DC’deki ofisinde editör-muhabir olarak çalışan Serdar Cebe’nin yeniden Amerika Birleşik Devletleri’ne dönerek bu kurumda göreve başlaması bekleniyor. 

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