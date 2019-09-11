Odasında baygın bulunan Buse, kurtarılamadı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, odasında baygın halde bulunan ve ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Buse Akça (15), kurtarılamadı. Buse'nin ölümü ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Orta Mahallesi'nde meydana geldi. Buse Akça'nın yatak odasında hareketsiz yattığını fark eden ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi. Aile daha sonra beklemeden, Buse'yi otomobille, İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Buse Akça, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Buse'nin şüpheli ölümü ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu. Buse'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA