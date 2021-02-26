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Odatv'de ayrılık!Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu Odatv'den ayrıldı

Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Odatv'den Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu'nun ayrıldığı öğrenildi. Odatv'nin yeni anlaştığı isimler Serdar Cebe ile Elif Yılmaz oldu.

Odatv'de ayrılık!Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu Odatv'den ayrıldı

2007 yılından bu zamana kadar Odatv'de Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Barış Pehlivan ile 2008 yılından bu zamana Haber Müdürlüğü görevini yürüten, Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarı Barış Terkoğlu'nun Odatv'den ayrıldıkları belirtildi.

AYRILIĞIN SEBEBİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI MI?

Pehlivan ile Terkoğlu'nun ayrılık kararının altında yaşanan görüş ayrılıklarının yattığı iddia edildi. Başka ayrılıklarında olabileceği konuşuluyor. 

Gazetecilik faaliyetlerinden dolayı haklarında birçok kez dava açılmış olan Pehlivan ve Terkoğlu, 2011 ve 2020 yıllarında cezaevine girmişlerdi. İki ismin ayrılmasının ardından, Halk TV'de her çarşamba Şirin Payzın'ın sunduğu 'Sözüm Var' programında  Barış Terkoğlu'nun yer alacağı iddia edildi.

Sitenin yeni genel yayın yönetmeninin Serdar Cebe olacağı belirtilirken. Posta gazetesinde uzun yıllar Haber Müdürlüğü yapan Elif Yılmaz'ın da Odatv ile anlaştığı belirtildi.

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