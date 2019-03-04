ODD: Otomobil ve hafif ticari araç pazarı iki ayda yüzde 52.2 daraldı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Şubat'ta yüzde 47.1 daralarak 24 bin 875 adete geriledi ve yılın ilk iki ayındaki daralma yüzde 52.2'yi buldu ve satışlar 39 bin 248 adete geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Şubat ayında otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 46.51 düşüşle 19 bin 205 adede indi. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 48.96 düşüşle 5 bin 670 adete geriledi.

Otomobil satışları, ilk iki aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 51.71 azalarak 30 bin 184 adete, hafif ticari araç pazarı da, aynı dönemde yüzde 53.69 azalarak 9 bin 64 adete geriledi.

ODD verilerine göre, Şubat ayında 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 52.2 , 1600-2000cc

aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 51.3 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 59.7 azaldı. Şubat ayında 15 adet elektrikli ve 659 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 34.31 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 10.356 adet ile sahip oldu. Dizel otomobil satışlarının payı yüzde 53.42'ye, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı da yüzde 65.86'ya geriledi.

Otomobil pazarı segmentinin yüzde 82.4'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 58.5 pay alan C (17 bin 672 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 49.9 pay ve 15 bin 60 adet) oldu.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 70.09 pay ile van (6 bin 353 adet), ardından yüzde 12.43 pay ile kamyonet (1,127 adet), yüzde 8.75 pay ile minibüs (793 adet) ve yüzde 8.73 pay ile Pick-up (791 adet) yer aldı. (Tablo - Grafik)

DHA