Oddur İngi Bjarnason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oddur İngi Bjarnason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oddur İngi Bjarnason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oddur İngi Bjarnason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oddur İngi Bjarnason 2 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oddur İngi Bjarnason Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KR Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. KR Reykjavík takımına 11 Mayıs 2018 tarihinde katılmıştır. Oddur İngi Bjarnason'nin KR Reykjavík ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oddur İngi Bjarnason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oddur İngi Bjarnason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oddur İngi Bjarnason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oddur İngi Bjarnason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Mayıs 2018 yılında KR Reykjavík

15 Mayıs 2018 yılında KV Vesturbaejar

3 Temmuz 2018 yılında KR Reykjavík

22 Şubat 2019 yılında KV Vesturbaejar

17 Ekim 2019 yılında KR Reykjavík

3 Haziran 2020 yılında Grindavík

18 Şubat 2021 yılında KR Reykjavík

13 Mayıs 2021 yılında Grindavík

16 Ekim 2021 yılında KR Reykjavík

4 Nisan 2022 yılında KV Vesturbaejar

16 Ekim 2022 yılında KR Reykjavík

Oddur İngi Bjarnason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oddur İngi Bjarnason şuan KR Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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