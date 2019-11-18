Odeabank, Türkiye'nin önemli bir dış ticaret bankası olmayı hedefliyor

İSTANBUL (AA) - Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, Türkiye'nin öncelikleri ve bankanın orta vadeli stratejisiyle uyumlu olarak dış ticaretin finansmanına katkı sağlayarak ticari kredilerde büyümeye odaklandıklarını belirterek, "Türkiye'nin önemli bir dış ticaret bankası olmak istiyoruz." dedi.

İhracat rakamlarının artırılması ve pazarların çeşitlendirilmesi için dış ticaret finansmanının öneminin tartışıldığı Odeabank Dış Ticaret Buluşması toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, nakit yönetimi, dış ticaret ve ödeme sistemlerindeki uzmanlıkları ile ihracat yapan firmalara en kaliteli hizmeti sunduklarını ifade etti.

Yurt dışında ve yurt içinde yaşanan gelişmelerin, ihracat yapan firmalara finansal desteği daha da önemli hale getirdiğini vurgulayan Öncü, Odeabank'ın ihracata yönelik stratejilerine değindi.

Öncü, yeni öncelikleri ve stratejilerine uyumlu olarak ihracata dönük ve yüksek katma değerli hizmet sunan sektör ve firmalara odaklandıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Banka olarak ihracat odaklı, ülkemizin makro hedefleriyle örtüşür bir büyüme stratejisi yürütüyoruz. Hedefimiz, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi ile ticaret işlemlerine aracılık etmek ve bu bölge için Türkiye'nin önde gelen bankası konumuna sahip olmak. Ülkemizin öncelikleri ve bankamızın orta vadeli stratejileriyle de uyumlu olarak dış ticaretin finansmanına katkı sağlayarak ticari kredilerde büyümeye odaklanmış durumdayız. Türkiye'nin önemli bir dış ticaret bankası olmak istiyoruz. Güçlü sermaye yapımızla dış ticaret firmalarına kaynak sağlamaya devam edeceğiz."





- "Dünya ülkeleri dış ticaret pozisyonunu korumak için yeni pazarlara yöneldi"





Ekonomist Gizem Öztok Altınsaç, toplantıda yaptığı konuşmada, dünyada ve Türkiye'de makroekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Ticaret savaşlarının dünya ekonomik büyümesini yavaşlattığını dile getiren Altınsaç, son verilerin 2020'de küresel büyüme görünümünde zayıflama eğiliminin belirginleştiğini gösterdiğini söyledi.

Altınsaç, Türkiye'nin ihracatının büyük çoğunluğunu oluşturan Avrupa'da da ekonomik durgunluk olasılığının arttığına dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Gelecek yıl küresel ekonominin yüzde 3,4 büyümesi öngörülüyor. Gelişmiş ekonomilerin yüzde 1,7 büyümesi beklenen bir ortamda, gelişmekte olan ülkelerde büyümenin yüzde 4,6 tahmin ediliyor. Türkiye'nin 2020'de yüzde 3 civarında büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Küresel ekonomik büyümenin yavaşladığı bir dönemde ülkeler dış ticaretteki pozisyonunu korumak için rekabet içinde yeni pazarlara yönelmiş durumda. Türk ihracatçıların da hedefinde yer alan Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri ihracat açısından son dönemde önem kazanıyor."



Düşük küresel faiz ortamı ve küresel çapta gevşek para politikalarının devam etmesinin, Türkiye ekonomisini belli bir süre rahatlatacağını belirten Altınsaç, "Türkiye'nin istikrarlı büyüme trendini muhafaza etmesi için büyüme modelini değiştirmesi gerekir. Tüketime dayalı büyüme modelinden yatırıma dayalı büyüme modeline geçmemiz gerekiyor. Bu aynı zamanda enflasyonla mücadele anlamında da kritik olacaktır." diye konuştu.







- "İhracatçılar için önemli pazarlarda ilk akla gelen banka olmayı hedefliyoruz"





Toplantı kapsamında düzenlenen panelde Odeabank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Avcı ve Odeabank Hazine Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Emir Alpay da "Türkiye'de ticaretin finansmanı" hakkında bir konuşma yaptı.

Yalçın Avcı, Türk ihracatçısı için her geçen gün önemi artan Orta Doğu , Kuzey ve Orta Afrika gibi pazarlarda ilk akla gelen banka olmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "İlk 10 ihracat pazarımızdan Irak ve Mısır ile ihracat işlemlerinin ve hacimlerinin arttırılması için bu ülkelerde bulunan ofislerimizin kabiliyetlerini Türk ihracatçılarımızın ticaret hacminin arttırılmasına yönelik kullanımına sunmak isteriz." ifadelerini kullandı.

"Dış ticarette riskten korunma" konu başlığı ile panelde konuşmacı olarak yer alan Marsh Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Hakan Sezik ise katılımcılara, dış ticarette tehditler ve fırsatlarla ilgili bilgi verdi.

Alacak sigortasının, son yıllarda özellikle Türk ihracat firmaları arasında hızlı gelişen bir ürün olduğuna işaret eden Sezik, "Mevcut dış ticaret stratejimizle odaklanılacak ülkelerin çeşitlilik kazanması, alacak sigortası için de bir fırsat teşkil ediyor. Alacak sigortasının Türk ihracatçılarının ihracat riskini doğru bir yapıyla teminat altına alması sebebiyle alacak sigortası son dönemde ihracatçılar arasında daha fazla tercih edilen bir enstrüman olmaya başladı. Alacak sigortasının bu yükselen trendini önümüzdeki dönemde de koruyacağını düşünüyoruz." değerlendirmelerini yaptı.



Kaynak: AA