Ödemiş Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın (3)

TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İzmir'de, Ödemiş Devlet Hastanesi'ndeki yangının ardından temizlik çalışması başlatıldı. Morgun bulunduğu binanın çatısı ile dış kaplamasının zarar gördüğü yangın sırasında hastane bahçesinde olduğunu anlatan Mehmet Emin Sert (76), "Hastane bahçesinde otururken, dumanlar yükselmeye başladı. İlk önce dumanın karşıdan geldiğini sandım. Sonra hastaneden geldiğini anladım. Büyük panik oldu. Herkes kaçınca, ben de kaçtım" dedi.

Eşi doğumdayken yangının başladığını ifade eden Alaattin Ahi (35), "Eşimin doğumu nedeniyle hastaneye gelmiştik. Eşim içerideydi, ben dışarıda bekliyordum. Bir anda herkes kaçmaya başlayınca yangın çıktığını fark ettim. Herkes panik içindeydi. Eşim içeride olduğu için telefonla arayıp, iyi olup olmadığını sordum. Neyse ki çok büyük bir yangın değilmiş" şeklinde konuştu.

Dumanları görünce kaçtığını söyleyen Zeliha Bozdağ (49), "Yangının nasıl çıktığını görmedik ancak dumanları görünce herkes gibi biz de kaçtık. Çok korktuk. Büyük bir panik vardı. Yangın sırasında hastane çok kalabalıktı. Kimse ne olduğunu anlayamadı" diye konuştu.

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Kaynak: DHA