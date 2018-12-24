Ödemiş Kadın Kooperatifi 7 yaşını kutluyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2011 yılında faaliyete başlayan ve yöresel ürünlerin satışa sunulduğu kadın kooperatifi, kuruluşunun 7'inci yılını tarihi kent Birgi'de kutladı.

Ödemiş ilçesinde 2011 yılında faaliyete başlayan kadın kooperatifi, 7. yaşını kutluyor. Kooperatif üyeleri, 7. yaşını ise Ödemiş'in tarihi kenti Birgi'de kutladı. Konuklara, kadın kooperatifi üyeleri tarafından yapılan ikramlık ürünlerin sunulduğu mini organizasyon ilgi gördü.

Kooperatif Başkanı Ülkü Zerdali, 2011 yılında 7 kadın tarafından kurulan kooperatifin, yöresel ürünler üretip dayanışma içinde satış yapmaya başladıklarını belirtti. Zerdali, "Bugün üye sayımız 50'yi buldu. Kooperatifimiz her geçen gün ilgi görüyor ve büyüyoruz. Kooperatif bünyesinde ipek başta olmak üzere farklı türlerde üretimlerimiz var. Giysiler, hediyelik eşyalar, duvarlara asmalık ürünler ve başka üretimlerle kooperatifimizi büyütmeye çalışıyoruz. Mağazamızı ziyaret eden konuklarımız, beğendikleri ürünlerden sipariş edebiliyorlar. Son zamanlarda böyle siparişler alıyoruz. Bu da bizi memnun ediyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA