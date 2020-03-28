Ödemiş Pazarı’nda korona önlemleri

İzmir'in en büyük ilçe pazarlarından biri olan Ödemiş Pazarı, korona virüsü önlemleri nedeniyle her zamankine göre sakin bir gün geçirdi.

Cumartesi günleri açılan ve İzmir'den de yoğun ziyaretçi akınına sahne olan pazarda sadece sebze ve meyve satıcılarına sergi açtırılırken, toplamda 2 kilometrelik bir uzunluğa sahip pazarın birçok sokağında pazarcılar sergi açmadı. İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, Kaymakamlık, Belediye ve Gıda Maddeleri İle Uğraşanlar Odası Başkanlığı tarafından yapılan planlamada vatandaşın sağlığını düşündüklerini belirten Gıda Maddeleri Odası Başkanı Hülya Çavuş, "Bu dönemde birçok esnafımız gibi pazarcı esnafımızı da mağdur oldu. Fakat salgının boyutunu düşündüğümüzde böyle bir önlem almamız gerekiyordu. Pazar girişlerine el hijyeni ile ateş ölçerler koyduk. İsteyen vatandaşlarımız bunlardan yararlandı" dedi. Çavuş, ilçede kahvehane ve pastane gibi yerlerin de yasalara ve uyarılara uyduğunu söyledi. Çavuş, alışveriş için pazara gelen vatandaşların da işlerini bitirip pazar alanından ayrıldıklarını söyledi.

Kaynak: İHA