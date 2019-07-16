Ödemiş'te 15 Temmuz anma töreni stadyum önünde yapıldı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde FETÖ'nün 15 Temmuz kalkışmasının 3'üncü yıl dönümü etkinliklerle anıldı.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle Ödemiş Şükrü Saraçoğlu Stadyumu önünde tören yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, CHP'li Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcı yardımcısı Saffet Serdar Tuğay, Ödemiş Askerlik Şubesi Başkanı Per. Astteğmen Mustafa Beytaş, ilçe Jandarma komutanı J. Yzb. Hüsnü Korkmaz, siyasi parti temsilcileri, gaziler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş yaptığı konuşmada, "Tören alanında açılan 15 Temmuz fotoğraf sergisini gezdik. Tankın önüne yatan, tankın üstüne çıkan, gerekirse kendi canını çekinmeden verebilecek kadar direnme ruhu olan insanlarımız, bugün burada havuzun içerisinde oynayan çocuklarımızın mutlu bir şekilde oynamalarının gereğini yaptılar. 15 Temmuz gecesi İstanbuldaydım. Olayları yakınen gördüm, halkımızın direnişçeler karşı canlarını feda ederek tanklarının önüne atlamalarına tanık oldum. İstanbul düşerse ülke düşer görüşü vardı. Ama bu direniş ruhu Cumhurbaşkanımızın uyarısıyla insanların meydanlara dolması adeta Çanakkale de atalarından aldığı direniş ruhuydu. Aynı şekilde Afyon'da tepeyi saniyelerle alamadığı için kafasına kurşun sıkan komutanın ruhuydu bu" dedi.

Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu ise "Rüyalardan güç bulan, hain bir misti bir koalisyondur. Bu hain, Anadolu insanın parasını ve çocuklarını küresel sermaye uğruna heba etmekle kalmayıp, aklını çalıp, otomatlaştırdığı binlerce insanı da harama günaha bulaştırarak, kumpas, takıye, şantaj, tehdit, soru çalma ve benzeri olayları gerçekleştirerek, kul hakkını tecavüz ederek zerre kadar terettüt etmemiştir. Dolasıyla FETÖ dini bir yapı olarak nitelendiremez. Örgütün başındaki haine atfedilen sıfatlar İslam ile bağdaştırılamaz" diye konuştu.

Ödemiş Belediyesi tarafından yapılan keşkek ve su davetlilere dağıtıldı.

FOTOĞRAFLI

DHA