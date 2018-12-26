Ödemiş’te kar yağışına karşı ekipler gece boyu çalıştı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi alarma geçti. Ödemiş'in yaylalarında yolların açık tutulması için mücadele devam ediyor.

Ödemiş'te, Bozdağlar ve Aydın Dağları'nda kar yağışı gündüz saatlerinde etkisini yitirirken, geriye karla kaplı yolların açılması kaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kar mücadelesi için ekiplerini yüksek rakımdaki; Horzum, Çamyayla, Subatan, Gölcük, Bozdağ, yaylalarına yönlendirdi. Ekipler gece boyunca kar temizliği yaparken Bozdağ ve Gölcük'ün bağlantı yollarını ise açık tuttu. Ödemiş Belediyesi de kar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerini hazır bekletti.

Ödemiş-Salihli yolu açık

Ödemiş'i Salihli'ye bağlayan kara yolunun Bozdağlar'ı aşan kesimlerinde ise Karayolları 21. Şube Şefliği ekipleri gece boyunca kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı. Kara yolunun ulaşıma açık olduğunu ifade eden yetkililer, Bozdağ yolunu kullanacak sürücüleri kış lastiği ve zincir takma konusunda bir kez daha uyardı.

Bozdağ Mahalle Muhtarı Halil Faruk Otçu, bölgede kar yağışının durduğunu ancak şiddetli soğuğun etkili olduğunu ifade ederek, "Dün kar yağışı oldukça yoğun gelişti. Bugün ise hava daha da soğudu. Her yer buz tutmuş durumda. Ulaşım yolları açık. Buzlanmaya karşı yollarda ekiplerimiz tuzlama yapıyorlar" dedi.

Kaynak: İHA