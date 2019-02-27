Ödemiş’te soba zehirlemesi

İZMİR (İHA) – İzmir'in Ödemiş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Seyrekli Mahallesi'nde yaşayan Zeliha Yeşildağlı sabah saatlerinde evin oturma odasına girdiğinde annesi 87 yaşındaki Gülsüm Karanfil ve kayınbabası 93 yaşındaki İsmail Yeşildağlı'yı baygın halde buldu. Sobalı odada uyuyan dünürlerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Karanfil ve Yeşildağlı hemen ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahale sonrası bilinci kapalı olan Karanfil, Buca'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Karanfil'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İsmail Yeşildağlı da İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek burada tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA