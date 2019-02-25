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  3. Ödemiş'te yolcu treni traktöre çarptı 

Ödemiş'te yolcu treni traktöre çarptı 

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, tren yolundan karşıya geçmeye çalışan 16 yaşındaki Mert C.'nin kullandığı traktöre yolcu treni çarptı.

Ödemiş'te yolcu treni traktöre çarptı 

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, tren yolundan karşıya geçmeye çalışan 16 yaşındaki Mert C.'nin kullandığı traktöre yolcu treni çarptı. Traktör parçalara ayrılırken, kazada yaralanan olmadı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Balcı İrimi mevkiinde meydana geldi. İzmir yönüne giden yolcu treni, tren yolundan karşıya geçmeye çalışan, ehliyeti olmadığı öğrenilen Mert C., yönetimindeki 35 AZ 6212 plakalı traktöre çarptı. Kazanın şiddetiyle tren, traktörü metrelerce sürükledi. Kazada traktör parçalara ayrılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, bölgeye gelen iş makinesi, hasar gören traktörü tren yolundan çekti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda, yolcu treni seferine devam etti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

DHA

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