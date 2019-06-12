Ödemiş'te yollar göle döndü

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde başlayan yağmur, aralıklarla sağanak olarak yağdı. Yollar suyla dolup taşarken, vatandaşlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Ödemiş'te saat 15.30 sıralarında başlayan yağmur, bir saat boyunca ve aralıklarla sağanak olarak sürdü. Yağmur suları cadde ve sokaklara doldu. Rögarların tıkanmasıyla yollar adeta göle döndü. Zemin katta kalan bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sürücüler, suyla dolu yolda ilerlemekte güçlük yaşadı. Yayalar da yağmurdan nasibini alırken, kimileri bir süre kapalı alanda dinmesini bekledi. Belediye ekipleri, olumsuzlukları gidermek için çalışma yaptı.

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DHA