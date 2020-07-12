Ödemiş’teki Gölcük Yaylası hafta sonu vatandaşların tercihi oldu

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Yaylası, korona virüsüne karşı normalleşme süreciyle birlikte hafta sonu vatandaşların akınına uğradı. Çimler üzerinde piknik yapıp mangal yakan bazı vatandaşlar ise yine sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Ödemiş ilçesindeki Gölcük Yaylası, normalleşmeyle birlikte hafta sonu vatandaşların tercih ettiği noktalardan birisi oldu. Vatandaşlar, sıcaklıkların da artmasıyla birlikte Ege'nin Abant'ı olarak adlandırılan Gölcük Yaylasına akın etti. Ödemiş dışından da ilçeye giden onlarca ziyaretçi, hafta sonu tatilini Bozdağ'daki yaylada değerlendirdi.

Göl çevresine serinlemek için gelen kimi vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte balık avlayarak vakit geçirirken, kimi vatandaşlar da piknik yapıp ağaç gölgesinde serinledi. Göl kenarındaki çay bahçeleri ise tamamen doldu. Bu arada bazı vatandaşların mangal yaktıkları ve maske ve mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.

"Salgın sanki tamamen bitmiş gibi algılanıyor"

Gölcük Mahalle Muhtarı Ferit Aynalı, Gölcük'ün eski günlerine dönmesinin esnaf açısından sevindirici olduğunu belirterek "Görülüyor ki kimi vatandaşlar tarafından salgın sanki tamamen bitmiş gibi algılanıyor. Tük uyarılara rağmen maske ve mesafe kuralı unutuluyor. Dileriz vaka sayısında artış görülmez" dedi.

Kaynak: İHA