Ödenemeyen performans ücreti KDK sayesinde ödendi

Sözleşmeli personel olarak çalışan vatandaşın performans ödemelerini yapmayan PTT, vatandaşın başvurusu üzerine KDK devreye girince ödemeyi yaptı, mağduriyet giderildi.

Posta ve Telgraf Anonim Şirketi (PTT)'nde sözleşmeli büro personeli olarak çalışan vatandaş görev yaptığı bir buçuk yıl boyunca kurumdan performans ücreti aldı. Başvurucu Aralık 2017'de merkeze atamasının yapılması üzerine çalıştığı PTT Şubesi'nden istifa etti. PTT Tekirdağ Şubesi, istifa eden sözleşmeli personelinin Kasım, Aralık ve Ocak aylarının performans ödemelerini başvurucuya ödemedi.

PTT: "İstifa Eden Personeli Motive Edemeyiz"

Başvurucu vatandaş, idareye performans ücretinin ödenmesi için talepte bulunsa da olumlu yanıt alamadı. Bunun üzerine vatandaş, Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurarak performans ücretlerinin kendisine ödenmesi için talepte bulundu.

Kamu Denetçiliği Kurumu vatandaşın başvurusu üzerine PTT'den bilgi ve belge talep etti. PTT, KDK'ya gönderdiği bilgilendirme yazısında, personeline verdiği performans ücretinin, personeli motive etmek için ödendiğini, istifa eden personelin görevinden ayrıldığı için Performans Yönetim Sistemine İlişkin Usul Esasların gereği olarak ücreti alamayacağını bildiğini söyledi.

KDK: Hak Edilen Ücreti Ödememek Hakkaniyete Uygun değil

Kamu Denetçiliği Kurumu, bilgi, belge ve mevzuat üzerinde yaptığı çalışmaların neticesinde, performans ücretlerinin idarenin mevcut çalışma sistemini iyileştirmek amacıyla uygulandığını belirledi. Performans ödemelerinin çalışanların emeği karşılığı olduğu gibi esas ücretin yanında önemli bir kazanç olarak personelin beklediği bir ödeme olduğu görüldü. İdarenin Performans Yönetim Sistemine İlişkin Usul Esasları'nda ödenmemiş performans ücretlerinin istifa eden çalışanlara ödenmemesi maddesinin genel hukuk ilkelerine ve hakkaniyete aykırı olduğu görüldü.

PTT KDK'nın Tavsiye Kararına Uydu

KDK'nin incelemeleri neticesinde ortaya çıkan bu bilgiler ışığında Ombudsman başvurucuya PTT'nin geçmiş performans alacaklarını ödemesi ve idarenin Performans Yönetim Sistemine İlişkin Usul Esasları'nda değişiklik yaparak hak edilen ücretlerin her koşulda çalışana ödenmesinin sağlanması talebiyle PTT'ye tavsiye kararı verdi.

KDK'nın verdiği tavsiye kararı sonrası PTT, eski personelinin eksik olan performans ödemelerini yaptı. Ayrıca Performans Yönetim Sistemine İlişkin Usul Esaslarının bahse konu olan maddesini de değiştiren PTT gelecekte doğabilecek mağduriyetleri KDK'nın girişimiyle ortadan kaldırmış oldu.

Kaynak: İHA