Odi Chibueze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Odi Chibueze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Odi Chibueze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Odi Chibueze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Odi Chibueze 15 Kasım 1992 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Odi Henry Chibueze şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Odi Chibueze Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Dukagjini futbol takımında oynamaktadır. KF Dukagjini takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Odi Chibueze'nin KF Dukagjini ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Odi Chibueze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Odi Chibueze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Odi Chibueze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Odi Chibueze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında KF Trepca 89

17 Ağustos 2018 yılında Esentepe SK

10 Ocak 2019 yılında KF Trepca 89

31 Ocak 2019 yılında KF Vëllaznimi

30 Haziran 2019 yılında KF Trepca 89

1 Temmuz 2019 yılında ara verdi

12 Şubat 2021 yılında KF Vëllaznimi

20 Temmuz 2021 yılında KF Dukagjini

Odi Chibueze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Odi Chibueze şuan KF Dukagjini takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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