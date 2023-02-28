Odil Abdumazhidov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Odil Abdumazhidov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Odil Abdumazhidov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Odil Abdumazhidov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Odil Abdumazhidov 1 Haziran 2001 tarihinde Andijon şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Одил Абдумажидов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Odil Abdumazhidov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Odil Abdumazhidov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Olympic futbol takımında oynamaktadır. FC Olympic takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Odil Abdumazhidov'nin FC Olympic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Odil Abdumazhidov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Odil Abdumazhidov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Odil Abdumazhidov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Odil Abdumazhidov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında M. Bekabad U21

1 Ocak 2021 yılında Metallurg Bk.

4 Mart 2022 yılında Ordabasy

31 Aralık 2022 yılında Metallurg Bk.

1 Ocak 2023 yılında FC Olympic

Odil Abdumazhidov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Odil Abdumazhidov şuan FC Olympic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Odil Abdumazhidov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 15 numaralı formasıyla 30 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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