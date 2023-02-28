Odildzhon Khamrobekov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Odildzhon Khamrobekov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Odildzhon Khamrobekov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Odildzhon Khamrobekov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Odildzhon Khamrobekov 13 Şubat 1996 tarihinde Namangan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Одилджон Сохибжон оглы Хамробеков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Odildzhon Khamrobekov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Odildzhon Khamrobekov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pakhtakor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Pakhtakor Tashkent takımına 3 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Odildzhon Khamrobekov'nin Pakhtakor Tashkent ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Odildzhon Khamrobekov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/xamrobekov20?igshid=31b1m1g6xpd7

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Odildzhon Khamrobekov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Odildzhon Khamrobekov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Odildzhon Khamrobekov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Odildzhon Khamrobekov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Nasaf Qarshi

3 Şubat 2019 yılında Pakhtakor

5 Mart 2021 yılında Shabab Al-Ahli

24 Temmuz 2021 yılında Pakhtakor

Odildzhon Khamrobekov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Odildzhon Khamrobekov şuan Pakhtakor Tashkent takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Odildzhon Khamrobekov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 9 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 7 numaralı formasıyla 15 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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