Odirah Ntephe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Odirah Ntephe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Odirah Ntephe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Odirah Ntephe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Odirah Ntephe 26 Eylül 1993 tarihinde Onitsha şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Odirah Franklin Ntephe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Odirah Ntephe Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Besa futbol takımında oynamaktadır. KS Besa takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Odirah Ntephe'nin KS Besa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Odirah Ntephe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Odirah Ntephe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Odirah Ntephe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Odirah Ntephe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Eylül 2016 yılında FK Bylis

31 Ocak 2022 yılında KS Burreli

6 Temmuz 2022 yılında KS Besa

Odirah Ntephe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Odirah Ntephe şuan KS Besa takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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