Odivan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Odivan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Odivan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Odivan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Odivan 12 Ocak 1999 tarihinde Francisco Beltrão şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Odivan Koerich şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Odivan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Odivan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Náutico Capibaribe futbol takımında oynamaktadır. Clube Náutico Capibaribe takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Odivan'nin Clube Náutico Capibaribe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Odivan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Odivan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Odivan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Odivan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2021 yılında Operário-PR

30 Kasım 2021 yılında Juventude

22 Nisan 2022 yılında Paraná

13 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Náutico

Odivan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Odivan şuan Clube Náutico Capibaribe takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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