Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi pozisyonunda çalışan Ayşegül Rosa Aksoy, skandal bir paylaşımla gündeme geldi. Engelli bir bireyin fotoğrafının altına aşağılayıcı sözler içeren yorumlarda bulunan Ayşegül Rosa Aksoy, sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu.

Yürüme engeli bulunan Celal Karadoğan isimli vatandaşın tekerlekli sandalye üzerinde, oğluyla birlikte paylaştığı fotoğrafın altına, espri yatığını zannederek kırıcı yorumlar yapan Ayşegül Rosa Aksoy, "Oğlun yürüyor mu?" diye sordu. Kısa süre içinde herkesin tepkini çeken bu olaya eleştirel yorum yağınca Aksoy Twitter hesabını kilitledi.

AYŞEGÜL ROSA AKSOY KİMDİR?

Skandal paylaşımının ardından Ayşegül Rosa Aksoy'un kim olduğu merak edildi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olduğu ortaya çıkan Aksoy'un lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi'nde tamamladığı, daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde ve Gedik Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptığı öğrenildi. Ayşegül Rosa Aksoy son olarak, ODTÜ'de Beden Eğitimi ve Spor alanında araştırma görevlisi olarak görev yapıyor.

Aksoy'un aşağılayıcı paylaşımının ardından ODTÜ yönetiminden henüz bir açıklama gelmedi.

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