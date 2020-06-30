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  3. ODTÜ'lü İrem'in ölümüne neden olan kamyonet sürücüsüne hapis cezası!

ODTÜ'lü İrem'in ölümüne neden olan kamyonet sürücüsüne hapis cezası!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleşkesi içerisinde kaldırımda yürürken kamyonetin yana açılan damper kapağının çarpması sonucu ölen Psikoloji Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Kütük davasında tutuksuz yargılanan sürücü Tahir Kepenek, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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30 Haziran 2020 Salı 16:26

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