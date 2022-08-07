ODTÜ'lü öğrecilerden skandal fans hesabı! Bu sefer de çıplak bedenlerini sergilediler!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinin açmış oldukları odtufans isimli internet sitesinin içeriği sosyal medyada gündem oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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ODTÜ'lü öğrecilerden skandal fans hesabı! Bu sefer de çıplak bedenlerini sergilediler!

Orta Doğu Tekknik Üniversitesi öğrencileri yeni bir skandal ile daha gündeme geldiler. Son zamanalar da yaptıklarına bir yenisini daha ekleyen öğrenciler bu sefer de odtufans isimli bir fan hesabı açtılar. Açılan hesabın içeriğinin paylaşılması üzerine öğrenciler gündeme gelirken eleştiriler had safhaya çıktı.

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BELİRLENEN BAĞIŞ TOPLANINCA GÖRÜNTÜLER AÇILIYOR

Dünya üzerinde popüler olan ve bedenlerini para karşılığını sergileyen insnanların sıkça kullanmış olduğu Onlyfans hesabına benzer bir odtufans hesabını açan öğrenciler, belirli paraya ulaşılması halinde sansürlü olan fotoğraflarını netleştirerek kullanıcılar ile paylaşıyorlar.

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KADIN BEDENİNİ POLİTİKLEŞTİRDİLER!

Açılmış olan hesabın girişinde ise “Hoşgeldin: bu site ile kadın bedeninin politikleştirilmesine karşı bilinçlendirme kampanyası yapıyoruz. kadın kendi bedeni üzerindeki tek karar merciidir. bedenin politikleştirilmesine ve sansürlenmesine karşıyız. aşağıdaki her bir tierin açılması için belli bir bağış toplanmasını bekliyoruz. bağışlarınız yüksek lisans eğitimimizi destekleyecektir.” şeklinde bir giriş yazısı yazıyor.

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SOSYAL MEDYADAN ELEŞTİRİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Uygulamın gündem olması sonrası sosyal medya kullanıcıları;

"Cahiliye devrinde , kadınlar vücutlarını böyle sergiliyorlardı. Şimdi ise , ODTÜ adı altında bunu yapıyorlar.Okumuş cahiller mi diyeceğiz şimdi bunlara ? ODTÜ nün eskortları ..."

"İnsanda yok ise edep; neylesin medrese mektep ?
Okusa alim olsa; yine merkep, yine merkep." gibi yorumlar geldi.

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